La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato in previsione della prossima stagione. Tutto passa dalla riconferma o meno di Massimiliano Allegri, che anche nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Udinese, ha dichiarato di avere un anno di contratto e che il suo futuro dipende dai risultati e dalla volontà della società bianconera. Ne ha parlato anche Paolo Paganini, che a 90esimo minuto ha dichiarato come la Juventus starebbe parlando di prolungamento di contratto del tecnico livornese. Una scelta che, a detta del giornalista sportivo, potrebbe portare alla cessione di Federico Chiesa.

Il giornalista sportivo ha parlato del futuro professionale di Allegri e di Chiesa

"Chiesa è fondamentale per l'Italia e per la Juventus, ma mi sembra che questo messaggio sia un messaggio anche legato al mercato". Queste le dichiarazioni di Paolo Paganini a 90esimo minuto. Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Non vorrei che rimanendo Allegri, come pare - si sta discutendo il rinnovo - Chiesa diventi sacrificabile sul mercato, visto che ha tante richieste". Parole importanti quelle del giornalista sportivo, che ha sottolineato come il nazionale italiano sia seguito da diverse società importanti. Evidentemente la sua permanenza passerebbe non solo dalla conferma o meno di Allegri ma anche dalla possibilità di un suo prolungamento o meno di contratto con la società bianconera.

Essendo in scadenza a giugno 2025, c'è il rischio che lasci la Juventus a parametro zero alla fine della prossima stagione, oltre al fatto che il suo cartellino gradualmente rischia di svalutarsi se non dovesse prolungare l'intesa contrattuale con la società bianconera.

La stagione fin qui disputata da Federico Chiesa

La Juventus in questa stagione non ha potuto contare in maniera continuativa su Federico Chiesa, condizionato da alcuni acciacchi riguardanti al ginocchio che sembrano dipendere dal post intervento al legamento del ginocchio.

Fino ad adesso ha disputato 18 match segnando 6 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match di Coppa Italia. L'eventuale partenza di Chiesa è sicuramente alimentata non solo dalla volontà della Juventus di puntare su Kenan Yildiz (si parla di prolungamento di contratto fino a giugno 2029 per il nazionale turco) ma anche dall'interesse della società bianconera per Felipe Anderson, confermato da diversi giornali sportivi.

Si parla di una possibile offerta della Juventus per un contratto di tre anni per il brasiliano a 4 milioni di euro a stagione. Di recente invece il giornalista sportivo Paolo Paganini ha parlato di possibile offerta da 5 milioni di euro annui per il brasiliano per due stagioni.