Nelle scorse ore l'ex calciatore Daniele Adani ha parlato alla Domenica Sportiva della discussione avvenuta a Sky Sport e nel post gara tra Juve e Genoa tra il giornalista sportivo Gianfranco Teotino e il tecnico dei bianconeri Juventus Massimiliano Allegri.

L'ex calciatore Daniele Adani è stato ospite della trasmissione Rai La domenica sportiva e commentando il recente battibecco avvenuto su Sky Sport tra il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ed il giornalista Gianfranco Teotino ha detto: "Un comunicatore cerca di mettersi in mezzo, cerca di fare da tramite, cerca di prendere tutto quello che loro ti danno e di trarlo e offrirlo a chi ci ascolta.

Quelli che pagano gli abbonamenti, che fanno i sacrifici, che tolgono le pizze al sabato sera ai figli per fare i chilometri e vederli allo stadio, quindi questo è il nostro ruolo e deve essere inteso come una missione. In questo caso Teotino come sempre ha fatto benissimo, il protagonista (inteso per Allegri) quando c'è l'amico dell'amico che ti concede lo scherzo anche se arrivi 18 punti dalla prima, non approfondisce perché non ha rispetto della gente ma solo di un rapporto da portare nel tempo, quando c'è questo ti vien da sorridere e la gestisci bene. Quando c'è la domanda che ti chiede esattamente il perché di un rendimento sbagliato ci si arrabbia, togliendo esattamente questo privilegio o questa restituzione di sacrificio alla gente che ascolta.

Ecco cosa deve fare il comunicatore, ed ha bisogno che allenatori e dirigenti partecipino facendo la loro parte, sempre che vogliamo migliorare il movimento. Altrimenti avremo sempre questi episodi a scadenza ormai regolare, perché l'amico che ti sorride e non guarda il dato di fatto ti agevola la conversazione, chi ti chiede perché o dove deve migliorare un allenatore che ha preso per 9 anni i soldi dalla Juventus non merita una risposta?

la risposta è stata una mancanza di rispetto, l'ennesima".

Juventus, le parole di Adani commentate dai social: 'Sono d'accordo con lui sulla mancanza di rispetto'

Le parole di Adani sono state commentate da diversi utenti X della Juventus: "Ma io di Adani o chi per esso che fa da tramite non ne ho bisogno... guardo le partite e traggo le mie conclusioni...per il resto non me ne frega niente della loro opinione" scrive un tifoso mentre un altro aggiunge: "Parla di comunicazione Adani.

Io sono d'accordo sulla mancanza di rispetto, inaccettabile, ma Lele forse è il caso che ti riascolti. Si fa fatica a seguire le tue esposizioni, troppo articolate. Allora io ti chiedo, dove puoi migliorare?". Un altro, più polemicamente scrive: "Tutto giusto ma Voglio vederlo dire le stesse cose quando sono i suoi amici nel torto. Smettiamola di dare importanza a questi fenomeni da baraccone".