Il Crotone perde ancora e questa volta i tre punti vanno al Monterosi Tuscia, penultimo in classifica. I calabresi cedono l'intera posta in palio con il punteggio di 1-0, grazie a una rete siglata al 46' da Umberto Eusepi. Si tratta del quarto k.o. delle ultime cinque gare, con il tecnico Silvio Baldini uscito amareggiato al termine dell'incontro. Parole dure quelle pronunciate dall'ex tecnici do Palermo e Perugia che sembrano quasi far presagire a delle eventuali dimissioni dalla guida degli squali.

Lo sfogo di Baldini

A fine incontro il tecnico del Crotone Silvio Baldini si è presentato in sala stampa più che per analizzare la gara per esprimere un suo pensiero sulla condotta della sua squadra.

"Sono figuracce che ti umiliano e ti offendono, ti mettono nella condizione ottimale. Voglio aiutare questa squadra, l'impressione è però che con me alla guida stia andando in difficoltà. Sono dispiaciuto perché la società anche in questo momento difficile si è sempre schierata dalla mia parte. Aspettiamo le prossime ore, parleremo con calma con la proprietà. Io non voglio essere un problema, andando avanti a queste figuracce, posso rendere solamente amarezza e tristezza perché stiamo facendo veramente una brutta figura. Sono molto deluso, direi amareggiato, le prestazioni si fanno anche con uno spirito di squadra e di calciatori che hanno voglia di far venire fuori il loro valore. Invece siamo sempre passivi, impauriti, bravi ragazzi che si allenano bene ma non c'è carattere".

Silvio Baldini ha voluto comunque rendere omaggio al lavoro e all'impegno anche economico profuso dalla proprietà in questi giorni. "Si tratta di una squadra modello, ci hanno sempre messo nelle condizioni di allenarci nel migliore de modi, ci hanno fatto arrivare a Teramo con le comodità del caso persino in aereo. Non si tratta di una cosa da nulla, in Serie C vista la situazione economica spesso tocca vare tante ore di autobus per rientrare nei costi.

Vedere che tutti questi sacrifici non portano punti ma anche prestazioni fa rimanere male, sono abituato a questi momenti brutti. Per rispetto della mia professione e della proprietà cercheremo di trovare la migliore condizione per poter fare al meglio queste sei partite. La squadra di questa sera non crede in niente, sembra quasi che fino ad ora abbiamo scherzato.

La prestazione? E' stata triste, così non si può andare avanti".

Per il Crotone arriva la Casertana

Il turno della 33esima giornata di Serie C vedrà il Crotone tornare a giocare allo Stadio Comunale Ezio Scida contro la Casertana. La gara è in programma lunedì 25 marzo a partire dalle ore 20.45.

La gara sarà valida come posticipo di giornate e sarà tramessa dalla piattaforma satellitare Sky Calcio e dal servizio streaming Now Tv. Il Crotone arriverà a questo match da due sconfitte consecutive casalinghe contro Giugluano (2-3) e Latina (1-3).