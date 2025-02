Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi potrebbe tornare di Moda nella prossima estate in casa Juventus, dopo essere già stato accostato ai bianconeri nelle scorse sessioni di mercato.

Il nome di Frattesi può tornare di moda nella prossima estate

Il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi è stato accostato alla Juventus più volte, anche a gennaio.

Il mediano romano infatti, anche tramite il suo agente, aveva palesato del malcontento per le troppe panchine vissute in questa stagione e per questo motivo il ds della vecchia signora Cristiano Giuntoli aveva tentato di convincerlo a passare in bianconero e rimpolpare un reparto di mediana impoverito dalla partenza di Fagioli.

Un tentativo, visto come sono andate le cose, evidentemente finito male anche grazie al lavoro di convincimento effettuato sul ragazzo da Simone Inzaghi e dai vari dirigenti presenti alla Pinetina. Quello di Frattesi però, potrebbe essere un tema semplicemente rinviato al termine della stagione in corso per l'Inter, che in estate dovrà per forza di cose fare i conti con un ragazzo che a 25 anni chiede sempre più spazio. Una titolarità che la Juventus sarebbe anche disposta a concedergli, visto l'andamento di alcuni titolari bianconeri in questa stagione. Ecco perché l'operazione Frattesi a giugno potrebbe improvvisamente riprendere forma alla Continassa, con i bianconeri che sarebbero consci delle difficoltà che celerebbe una trattativa simile.

Le incognite sul possibile trasferimento di Frattesi in bianconero

Innanzitutto la rivalità accesa tra Juventus e Inter e la possibilità di rinforzare una diretta rivale sarebbe un ostacolo non indifferente per convincere i nerazzurri a lasciar partire il calciatore in direzione Torino. Inoltre la richiesta economica del presidente Giuseppe Marotta per cedere il classe '99 si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante di cui i bianconeri potrebbero disporre solo se centrassero la qualificazione in Champions League.

Inoltre su Frattesi ci sarebbe da tempo la Roma di Dan Friedkin: i giallorossi avrebbero tentato di prendere il centrocampista a gennaio e dovrebbero provarci nuovamente in estate.

Ipotesi tattiche: il gioco di Frattesi con Motta

Frattesi, qualora arrivasse alla Juventus, si sposerebbe alla perfezione con lo stile di gioco richiesto da Motta per i suoi centrocampisti. L'italo brasiliano infatti pretende dai centrocampisti movimento senza palla e inserimenti in area avversaria, caratteristiche che ha proprio il classe '99.