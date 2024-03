Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato alla trasmissione Fuori di Juve del momento complicato che sta vivendo proprio la Juventus, sottolineando come l'andazzo in campionato degli uomini di Massimiliano Allegri non sia all'altezza delle aspettative. Anche l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli a TV Play ha detto la propria sulla compagine piemontese, evidenziando come la sconfitta incassata dall'Inter nello scontro diretto avrebbe tolto certezze alla squadra.

Juventus, Balzarini: 'Il club bianconero non è abituato ad avere questo andamento, colpa di Allegri o dei calciatori?'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Fuori di Juve e parlando proprio del momento complicato che sta attraversando la formazione bianconera ha detto: "Un trend non da Juve. La squadra ha perso completamente la bussola dopo averla tenuta in ottima direzione fino alla partita contro l'Empoli. Due sono i fatti: il pareggio interno contro i toscani che nasce dall'espulsione di Milik, poi il ko di San Siro. A questo punto la domanda è lecita. E' colpa dei giocatori che non hanno personalità o di Allegri incapace a tenerli sulla corda?

". Balzarini ha poi precisato come la sconfitta incassata con i diretti rivali dell'Inter a Milano abbia influito nell'animo di molti calciatori della Juventus: a detta del giornalista, le parole usate nel post gara di San Siro dal capitano bianconero Danilo siano la testimonianza di come la squadra effettivamente credesse di poter competere per vincere lo scudetto.

Per Balzarini in ogni caso, sia la sconfitta con l'Inter che il passo falso con l'Empoli sarebbero due episodi non bastevoli per far crollare una squadra che fino a quel momento si era battuta per la testa della classifica.

Juventus, Ravanelli: 'Questa squadra ha perso tranquillità e certezze dopo la sconfitta incassata con l'Inter'

Anche l'ex calciatore bianconero Fabrizio Ravanelli ha parlato dell'andamento della Juventus in questo periodo: "Il secondo posto per la Juve è importante anche per poter disputare la Supercoppa Italiana l’anno prossimo. Secondo me i bianconeri dopo la sconfitta con l’Inter ha perso un po’ di tranquillità, sono venute meno le certezze. In questo periodo negativo della Juventus mi fa ben sperare una cosa: ho visto una squadra più propositiva anche per dire nel pressing". Queste le parole dette a TV Play da Ravanelli, che poi parlando della fase difensiva piuttosto carente della Juventus nelle ultime uscite di campionato, ha sottolineato come la retroguardia bianconera abbia subito diversi gol a squadra schierata, una circostanza che farebbe presupporre una disattenzione generale dei calciatori in campo.

A detta di Ravanelli infine, Allegri starebbe svolgendo un ottimo lavoro sulla panchina della Juve ma avrebbe sbagliato nelle dichiarazioni fatte sul punto preso al Bologna grazie al pareggio ottenuto con l'Atalanta.