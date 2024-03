Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha scritto un editoriale pubblicato sul portale derbyderbyderby.it dedicato alla Juventus e all'attaccamento verso i colori bianconeri dell'attuale tecnico Massimiliano Allegri.

Juventus, Capuano: 'Alla fine qualcuno dovrà chiedere scusa ad Allegri per non aver capito quanto è attaccato ai colori bianconeri'

Il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha scritto un articolo poi pubblicato sul portale Derbyderbyderby.it dedicato alla Juventus e all'operato di Massimiliano Allegri nella compagine bianconera: "Alla fine qualcuno dovrà chiedere scusa.

Non per gli inciampi di questo periodo della squadra (tutti, compreso il tecnico, devono fare di più) ma per non aver capito che oggi non c’è nessuno più juventino di Max. Che pensa, parla e lavora per nome della Juventus". Secondo Capuano inoltre, le recenti parole di Maurizio Scanavino, CEO della Juventus, confermerebbero quanto sostenuto da Allegri nel corso di tutta la stagione, ovvero che la formazione bianconera avrebbe dovuto ambire ad un ritorno in Champions League e al raggiungimento della finale in Coppa Italia.

Juve, tanti tifosi contro il pensiero di Capuano: 'Se Allegri fosse uno juventino vero farebbe come Lippi e si dimetterebbe'

L'articolo di Capuano ha riscontrato un'enorme attenzione sui social, con centinaia di tifosi della Juventus pronti a ribattere al pensiero del giornalista: "Uno degli articoli peggiori che abbia mai letto in vita mia.

Un professionista con la faccia tosta di spiegare ai tifosi come devono tifare. Anzi, peggio, di come devono reagire. Ci vuole una bella faccia tosta. Sei juventino? Ovviamente no. Eppure spieghi come essere juventini" sottolinea duramente un utente mentre un altro aggiunge: "Nessuno è tenuto a chiedere scusa. Ognuno è libero di pensare e tifare a modo proprio per quanto opinabili possano essere le modalità.

Non faccia imposizioni, non imponga il pensiero unico soprattutto da giornalista. Lei dovrebbe fare cronaca non il "brainwashing". Non fa per lei". Un altro tifoso ancora aggiunge: "Se Allegri fosse juventino come dici, farebbe come uno juventino vero di nome Lippi e si dimetterebbe ammettendo che il suo ciclo è finito nel 2019 e non è mai ricominciato.

Ma siccome gli piacciono solo i soldi non lo fa. Questo dovresti scrivere e non essere servo come altri" mentre un altro chiude mitigando: "Allegri è un grande allenatore e soprattutto ha un grande cuore juventino, questo è sempre stato il mio pensiero e continua ad esserlo anche oggi. Le ultime giornate però sono state per me un'enorme delusione e tutta la squadra può e deve fare di più".