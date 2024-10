Lipsia - Juventus ha consegnato ai posteri una vittoria da ricordare per i bianconeri, capaci in trasferta e sotto di un uomo e di un gol di rimontare fino al 2-3, ma ha anche lascito un pesantissimo strascico.

Al quarto minuto del primo tempo Gleison Bremer è infatti incappato in un contrasto di gioco che l’ha costretto ad abbondonare il campo: pochi minuti fa è arrivata la diagnosi definitiva, lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che gli costerà un intervento chirurgico e almeno 6-7 mesi di stop.

Per sostituirlo Cristiano Giuntoli guarda al mercato degli svincolati, due nomi in pole al momento: Josip Matip ex Liverpool e Sergio Ramos ex Siviglia e Real Madrid.

Matip è più giovane, Ramos sarebbe il top

Classe 1991 e 33 anni compiuti lo scorso agosto, Matip è stato una colonna del Liverpool con cui ha disputato 211 incontri conditi da 11 gol e 6 assist. E prima ancora lo era allo Shalcke 04 con cui ha messo insieme 258 match con 23 gol e 14 assist messi a referto. Possente, alto 195 cm, viene da una stagione parecchio deludente con sole 10 gare disputate in Premier League.

Anche per lui è arrivata l'anno scorso la rottura del legamento crociato che lo ha costretto a saltare quasi 40 partite coi Reds. Adesso però è guarito ed è senza squadra.

Classe 1986 e una sfilza sterminata di trofei (ha vinto 4 Champions League, il doppio di quanto raccolto dal club bianconero in tutta la propria storia), Sergio Ramos sarebbe il nome forte: vera e autentica leggenda del Real Madrid con cui ha disputato 671 match impreziositi da 101 gol e 40 assist.

Viene da una discreta stagione con il Siviglia: 38 presenze e 3 reti in Liga, 2 gol in 5 presenze in Champions League e 2 gol in 4 gare di Coppa del Re.

Il precedente con Ramos nella finale di Cardiff

Nel caso in cui Ramos dovesse davvero arrivare alla Continassa dovrà certamente riscattare il brutto ricordo legato alla finale di Champions League 2017 disputata a Cardiff proprio contro la Juventus.

Sul punteggio di 3-1 accentuò infatti le conseguenze di un presunto contrasto con l'allora bianconero Juan Cuadrado (che le immagini hanno subito smentito, l'esterno oggi all'Atalanta gli porse il pallone senza lanciarglielo come lo spagnolo fece in realtà credere), col colombiano per questo ammonito per la seconda volta e dunque espulso.

La finale era ormai abbondantemente compromessa sia chiaro, ma quell’episodio non è certo il miglior biglietto da visita possibile.

Le soluzioni interne all’infortunio di Bremer, da Danilo in mezzo a Cabal di nuovo in campo

Non è ancora chiaro se Giuntoli vorrà davvero attingere al mercato degli svincolati, nel frattempo Thiago Motta guarda alle risorse adesso in rosa.

L’infortunio di Bremer provoca come diretta conseguenza la titolarità nell’immediato della coppia Gatti-Kalulu che tanto bene stanno facendo in questo inizio di stagione.

Di sicuro si rivedrà anche Danilo, fin qui titolare solo in Genoa vs Juventus, ma non è escluso che Motta non riproponga anche Cabal, il calciatore ex Verona molto impiegato nelle primissime partite salvo poi finire in panchina.

Con gli scaligeri si è fatto molto apprezzare come centrale di sinistra e anche nella fila dei bianconeri potrebbe essere chiamato a ricoprire lo stesso ruolo.

L’auspicio per Bremer è il rientro in tempo per disputare il Mondiale per Club previsto per l’estate prossima in USA.