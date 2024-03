L'Inter programma il futuro e ha individuato i profili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nel mirino ci sarebbero i nomi di Mario Hermoso dell'Atletico Madrid e Bento, estremo difensore dell'Atletico Paranaense. Per quanto concerne il mercato in uscita, dalla Premier League potrebbero arrivare richieste per Alessandro Bastoni, che ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2028.

Un jolly difensivo a costo zero per la difesa

Mario Hermoso potrebbe essere il prossimo rinforzo per la difesa di Simone Inzaghi. Il centrale ha il contratto in scadenza a giugno ma non dovrebbe rinnovare con i Colchoneros.

I nerazzurri lo valutano come erede di Francesco Acerbi e sarebbero disposti ad offrirgli un contratto da circa 5 milioni di euro a stagione. Il giocatore interesserebbe molto anche alla Juventus. Nei piani dei dirigenti resiste anche il nome di Chris Smalling in scadenza nel 2025 con la Roma.

Il numero uno del futuro in arrivo dal Brasile

Per la porta l'obiettivo principale è Bento Krepski dell'Atletico Paranaense che si è messo in mostra già nelle amichevoli giocate con il Brasile. L'estremo difensore potrebbe essere ingaggiato mettendo sul piatto un'offerta da circa 15 milioni di euro e, i dirigenti nerazzurri, stanno lavorando all'operazione da diversi mesi. Il piano è quello di affiancarlo a Sommer che dovrebbe rimanere alla Pinetina rispetto a Emil Audero.

Il portiere è in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria ma non dovrebbe essere riconfermato da Marotta che intende puntare un profilo giovane e futuribile come Bento e sull'esperienza di Sommer.

C'è la fila per Alessandro Bastoni

La Premier League segue da diverso tempo Alessandro Bastoni. Il difensore ha rinnovato con l'Inter ma interesserebbe a squadre come Manchester United, City e Tottenham.

Per i nerazzurri si tratta di un profilo cardine per il progetto tecnico ma, in caso di offerte allettanti, le valutazioni sono doverose. Il prezzo di base d'asta è di circa 70 milioni di euro, cifra che permetterebbe di mettere a segno una netta plusvalenza.

Forza fisica, esperienza e talento

Hermoso è molto apprezzato dall'Inter perchè capace di giocare nella difesa a tre ma anche in un assetto a quattro.

Può agire da terzino sinistro e da centrale di sinistra nel terzetto difensivo ed è molto abile in zona gol. Per quanto riguarda Bento, si tratta di un portiere moderno che sa giocare benissimo con i piedi e che ha dimostrato di essere sicuro sia nei pali che nelle uscite. La sua esplosività ha convinto gli emissari nerazzurri pronti a ripetere un nuoco colpo che ricorda quello di Julio Cesar, uno dei protagonisti del Triplete.