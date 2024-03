Nelle scorse ore Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Juventus e Lazio, parlando di futuro, dello scontro con i biancocelesti e delle critiche subite in questi mesi.

Juventus, Allegri: 'Sono contento della fiducia che mi ha rinnovato la società, bisogna finire bene la stagione'

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è dunque tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio e parlando di futuro ha detto quanto segue: "Dobbiamo essere focalizzati sul finale di stagione.

Purtroppo abbiamo buttato tanti punti di vantaggio sulle quinte. Dobbiamo consolidare la posizione Champions, bisogna pensare esclusivamente a questo. Sono contento che la società abbia rinnovato la fiducia ma non avevo dubbi, stiamo programmando il futuro ma ora è fondamentale restare focalizzati sul presente". Sulla partita contro la Lazio, Allegri si è detto convinto di incontrare una squadra con diversi stimoli dati dal recente cambio in panchina che ha visto Igor Tudor succedere a Maurizio Sarri. Parlando infine delle critiche che sta ricevendo da mesi, Allegri ha evidenziato come la mancanza di risultati abbia alimentato il malcontento di una fetta del pubblico bianconero.

Juventus, le parole di Allegri dividono i tifosi: 'A questa dirigenza conviene trattenerlo perché è un parafulmini'

Le parole di Allegri hanno diviso parte del pubblico della Juventus e sul web si possono leggere pareri discordanti. Un tifoso scrive contro di lui dicendo: "Penso che per ora continuare a stilare ipotesi sui futuro sia inutile.

C'é da vincere una Coppa Italia e invertire la rotta in campionato e questo allenatore bollito lo deve fare. Poi tanti saluti e ognuno per la sua strada. E' impensabile che venga tenuto e non ho intenzione di vedere una Juve crollare nelle ultime partite. Dobbiamo evitare figuracce almeno per il nome che ci rappresenta". Un altro invece, piuttosto che puntare il dito unicamente su Allegri, mette sotto al riflettore società e calciatori: "Secondo me lui non rimane la prossima stagione e per assurdo a questa dirigenza farebbe comodo un altro anno di Allegri, per portarlo a scadenza e risparmiare ma soprattutto perché farà da parafulmini alla dirigenza stessa e ai giocatori, visto che tutti puntano sempre il dito contro Allegri per qualsiasi cosa e tutti gli altri sono sempre salvi!

La situazione di oggi ha molti padri ma alla fine per tutti la colpa è di Allegri, tolto questo paracadute per molti non ci saranno scuse e poiché anche il prossimo anno sarà un anno difficile, poter contare sull'esperienza di Allegri e soprattutto poterlo usare come colpevole a prescindere farebbe molto comodo".