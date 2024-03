Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus starebbe osservando in casa Atalanta non solo il nome di Teun Koopmeiners ma anche quello di Marten De Roon, esperto centrocampista olandese che nel prossimo giugno potrebbe liberarsi a parametro 0. Il club bianconero inoltre mediterebbe di cedere almeno un pezzo grosso della propria rosa in estate ed il giornalista sportivo Massimo Pavan ha commentato le recenti indiscrezioni che vorrebbero Gleison Bremer tra i papabili partenti.

Juventus: piace Marten De Roon, mediano dell'Atalanta che in estate potrebbe liberarsi a parametro 0

Che alla Juventus piaccia Koopmeiners non è più un segreto tuttavia il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli starebbe valutando anche altri profili in casa Atalanta e tra questi ci sarebbe quello di Marten De Roon. L'esperto mediano olandese piacerebbe alla Continassa per le sue doti da regista e per quella sana cattiveria agonistica che ha mostrato nella sua esperienza con il club bergamasco. Oltre a questo, la Juventus seguirebbe il profilo di De Roon anche per la sua situazione contrattuale: il trentatreenne di Zwijndrecht andrà in scadenza di contratto con l'Atalanta il prossimo giugno e rappresenterebbe un ottimo innesto qualora fosse prendibile a parametro 0.

Una possibilità da non escludere vista l'età del calciatore e la volontà della famiglia Percassi di ringiovanire saltuariamente la rosa della "Dea" per avere giocatori giovani disposti alle estenuanti sedute di allenamento dettate da Giampiero Gasperini. In ogni caso la Juventus seguirebbe anche altri obiettivi per rinforzare il centrocampo e tra le opzioni certamente più onerose rispetto a quella di De Roon, apparirebbero i nomi di Lewis Ferguson, ad oggi valutato dal Bologna circa 25 milioni di euro e di Khéphren Thuram, mediano del Nizza che potrebbe essere acquisito per una somma vicina ai 35 milioni di euro.

Juventus, Pavan avverte: 'Cedere Bremer senza sostituti sarebbe un rischio. Calafiori? E' bravo ma non è ancora pronto'

Oltre ad acquisire la Juventus potrebbe anche cedere un pezzo grosso della propria rosa e tra questi spunterebbe il nome di Gleison Bremer, difensore che sarebbe attenzionato dal Manchester United. Sulla cosa ha dunque voluto offrire la propria opinione sul portale Tuttojuve.com il giornalista sportivo Massimo Pavan: "Capisco benissimo che cedere Bremer sarebbe una soluzione, ma senza sostituti si rischia.

Quando è partito De Ligt è arrivato Bremer, se parte Bremer, chi arriva? E' una situazione da valutare bene perché la difesa non va indebolita ma rafforzata, ovvio che se poi Djalò e Huijsen esplodono è un altro discorso, ma succederà? Calafiori è bravo ma non è ancora un top".