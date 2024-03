L'Inter potrebbe cambiare pelle nella prossima stagione e sarebbero già diverse la valutazioni sia in entrata che in uscita per i dirigenti nerazzurri. Alexis Sanchez e Marko Arnautovic potrebbero non restare, in quanto non hanno convinto particolarmente, anche per i diversi problemi fisici. Per l'attacco circolano quindi i nomi Joshua Zirkzee del Bologna o di Serhou Guirassy dello Stoccarda.

In uscita da Appiano ci sarebbero invece Davy Klaassen, Stefano Sensi, Juan Cuadrado e, in caso di offerte adeguate, Denzel Dumfries.

Cambi nel reparto offensivo per la prossima stagione

Marko Arnautovic, pagato 8 milioni più due di bonus in estate, questa stagione non ha convinto lo staff soprattutto per i troppi problemi fisici. L'austriaco avrebbe estimatori in Arabia Saudita e non dovrebbe essere confermato da Marotta e Piero Ausilio, che potrebbero inoltre lasciar partire Alexis Sanchez, in scadenza con i nerazzurri a giugno.

Per rimpolpare il reparto offensivo - accanto ai confermatissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram - si punterà sul rientro dal prestito di Valentin Carboni, su Mehdi Taremi (che ha già firmato e arriverà a parametro zero a luglio) e forse su uno fra Joshua Zirkzee del Bologna o Serhou Guirassy dello Stoccarda.

Il primo avrebbe un costo del cartellino di circa 40 milioni di euro, mentre il secondo sarebbe valutato circa 30 milioni di euro, anche se questa estate avrà una clausola rescissoria da 20 milioni di euro che farà gola a diverse squadre, quindi la concorrenza non mancherebbe.

Le valutazioni sulle cessioni in casa Inter

In uscita circolano i nomi di Davy Klaassen, che non si è mai inserito particolarmente nel progetto tecnico di Inzaghi, e Juan Cuadrado, out da due mesi per infortunio e che molto probabilmente non rinnoverà il rapporto che scadrà a giugno.

Saluterà l'Inter con ogni probabilità anche Stefano Sensi, mentre verranno fatte delle valutazioni su Denzel Dumfries. L'olandese ha il contratto in scadenza nel 2025 e avrebbe richiesto uno stipendio da circa 5 milioni di euro per rinnovare: una cifra che in casa Inter ritengono troppo onerosa, ma le parti si sono riavvicinate nelle ultime settimane.

Non si escluderebbe comunque l'addio a luglio se dovesse arrivare una proposta allettante da circa 30 milioni di euro.

Da definire sarà poi il futuro del portiere Emil Audero in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. L'ex Venezia ha avuto poche opportunità per mettersi in mostra perché Inzaghi gli ha sempre preferito Sommer e non è da escludersi che in estate faccia ritorno a Genova.