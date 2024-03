Con l'eliminazione arrivata agli ottavi di finale di Champions League mercoledì contro l'Atletico Madrid ai calci di rigore, l'Inter adesso ha solo il campionato come obiettivo. La seconda stella, il ventesimo scudetto della propria storia, salvo crolli inaspettati, sembra essere ormai molto vicino visto che la squadra di Simone Inzaghi ha sedici punti di vantaggio sul secondo posto. Per questo motivo la società nerazzurra avrebbe cominciato a lavorare con largo anticipo in vista della prossima stagione. Due colpi sono stati già fatti con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi che arriveranno a parametro zero essendo in scadenza di contratto rispettivamente con Napoli e Porto, ma non finisce qui.

Sogno Zirkzee per l'Inter

L'Inter sembra aver capito di dover rinforzare l'attacco con un'altra pedina di livello, oltre a Taremi, anche perché l'anno prossimo sarà impegnata anche nel Mondiale per Club, che si giocherà tra giugno e luglio 2024. Aumenteranno gli introiti con la nuova Champions, il Mondiale appunto e un main sponsor che dovrebbe portare nelle casse quasi 30 milioni di euro. Alla luce di ciò potrebbe essere fatto uno sforzo e il grande sogno risponde al nome di Joshua Zirkzee. L'attaccante del Bologna piace un po' a tutti in Italia ma i nerazzurri hanno almeno un paio di carte da giocarsi per cercare di trovare l'accordo con i rossoblu. La valutazione parte da almeno 50 milioni di euro, ma questa potrebbe dimezzarsi con l'inserimento di una contropartita tecnica tra i tanti giovani in giro in prestito per l'Italia e per l'Europa (Agoumé, Satriano, Esposito, Oristanio) e rinunciando alla recompra di Giovanni Fabbian, fissata per il 2025 a soli 12 milioni di euro, mentre la valutazione è già raddoppiata.

Obiettivo Buongiorno in difesa

Un altro grande obiettivo potrebbe essere Alessandro Buongiorno, per andare a ringiovanire la difesa al centro visto che Acerbi e De Vrij non sono più giovanissimi. Il Torino valuta il proprio capitano intorno ai 35 milioni di euro, una cifra che l'Inter potrebbe anche incassare cedendo Denzel Dumfries, qualora non dovesse rinnovare il contratto, con gli estimatori in Premier League che non mancano.

D'altronde l'Inter punta ad incassare eventualmente dall'esterno olandese almeno 30 milioni di euro che, appunto, potrebbe girare direttamente al Toro.

La nuova Inter

Inter che in questo andrebbe a rinforzarsi notevolmente sia nei titolari che nelle riserve che poi, alla fine, sarebbero co-titolari perché con i tanti impegni tutti giocheranno su per giù lo stesso numero di partite.

Questa potrebbe essere, dunque, la nuova formazione di Simone Inzaghi qualora la strategia di mercato andasse in porto. Ovviamente non possiamo garantire con certezza che sarà questa ma dai rumors di mercato, sicuramente Ausilio e Marotta faranno il possibile per dare al proprio allenatore una rosa competitiva.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (Bisseck), Buongiorno (De Vrij); Bastoni (Acerbi); Darmian (Buchanan), Barella (Frattesi), Calhanoglu (Asllani), Mkhitaryan (Zielinski), Dimarco (Carlos Augusto); Lautaro (Taremi), Zirkzee (Thuram).