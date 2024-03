La Juventus starebbe intensificando le trattative per il centrocampista Teun Koopmeiners dell'Atalanta in vista della prossima stagione. Il prezzo di almeno 60 milioni di euro, stabilito dalla società bergamasca, rappresenta un ostacolo non da poco e in tal senso non è da escludere l'inserimento di una contropartita tecnica. Comunque pare esserci la volontà della società bianconera di investire sull'olandese, a tal punto che sarebbe pronta per lui un'offerta contrattuale da 4,5 milioni di euro a stagione. Intanto dall'Inghilterra arrivano rumors che vogliono anche Liverpool e Arsenal interessate al centrocampista olandese.

La Juventus sarebbe pronta a offrire delle contropartite tecniche per Koopmeiners: fra queste Soulé

Per rendere la trattativa di mercato più sostenibile, il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe valutando l'inserimento di almeno una contropartita tecniche nell'affare. Fra i profili delle rosa juventina graditi all'Atalanta figurerebbero in particolare Fabio Miretti, Matias Soulé e Dean Huijsen. Il centrocampista italiano ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro, l'argentino attualmente in prestito al Frosinone vale quasi 40 milioni, mentre il difensore da poco ceduto a titolo temporaneo alla Roma varrebbe 30 milioni di euro. La Juventus sarebbe disposta a lasciar partire uno dei tre pur di arrivare a Koopmeiners.

Per il centrocampista olandese classe '98, sarebbe pronto un contratto di cinque stagioni del valore di circa 4,5 milioni di euro annui.

Nel frattempo però - secondo quanto trapela in queste ore - anche Arsenal e Liverpool sarebbero pronte a sfidare la Juve per il centrocampista ed entrambe non avrebbero problemi a sostenere un investimento da 60 milioni di euro per il cartellino oltre a corrispondere all'olandese un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione.

Il centrocampista Koopmeiners intanto si è infortunato con la nazionale dell'Olanda

Nelle scorse ore la federazione olandese ha intanto diramato una nota ufficiale riguardante l'infortunio del centrocampista dell'Atalanta Teun Koopmeiners, annunciando che non sarà disponibile per il match contro la Germania a Francoforte. Il giocatore si è infortunato durante la sfida amichevole contro la Scozia.

Questa indisponibilità mette in dubbio la sua presenza nella prossima partita dell'Atalanta contro il Napoli, prevista per sabato 30 marzo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.