Nelle scorse ore il procuratore sportivo Claudio Anellucci ha parlato a TMW Radio della Juventus, sottolineando come il club bianconero dovrebbe cedere sia Federico Chiesa, autore di una stagione molto deludente, sia Gleison Bremer. Stando invece a quanto scritto da Fabrizio Romano sul proprio account X, la società piemontese starebbe valutando di cedere a giugno Samuel Iling-Junior.

Juventus, Anellucci: 'Io venderei sia Chiesa che Bremer: il brasiliano è un giocatore normale e l'attaccante ha fatto un'annata inaccettabile'

In queste ore sta tenendo banco nell'ambiente Juventus l'indiscrezione che vorrebbe il Manchester United pronto a pagare la clausola rescissoria da circa 60 milioni di euro per acquisire Gleison Bremer. Una notizia che l'agente sportivo Claudio Anellucci ha commentato ai microfoni di TMW Radio andando nettamente in controtendenza rispetto alla maggior parte dei tifosi bianconeri che non vorrebbe cedere il brasiliano: "Io venderei sia Bremer che Chiesa e non mi strapperei i capelli.

il rendimento di Chiesa nell'ultimo anno e mezzo è insoddisfacente per un giocatore normale, per uno 'pompato' come Chiesa è inaccettabile. La Juve può rinunciare a entrambi. Bremer è un difensore normale, se arriva un'offerta folle credo che l'amministratore delegato della Juve ci faccia più di un pensiero. Con i soldi dei due faresti un ottimo mercato". Anellucci, parlando poi della partita che vedrà contrapposta la Juventus contro la nuova Lazio di Tudor, ha sottolineato come il match dell'Olimpico sarà particolarmente difficile per la Vecchia Signora che nello specifico incontrerà una squadra rivoluzionata a livello tattico e mentale. Anellucci ha infine concluso il suo intervento rilasciando la propria opinione sulle critiche ricevute in queste settimane da Allegri e difendendo il tecnico livornese per l'operato svolto a Torino in queste ultime due stagioni: "Criticare per gli ultimi due campionati Allegri e i punti che ha fatto è davvero assurdo".

Juventus, Fabrizio Romano: 'Samuel Iling-Junior potrebbe trasferirsi in estate, alcuni club stanno mostrando un serio interesse per lui'

Anche l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha scritto sul proprio account X della Juventus e del mercato in uscita dei bianconeri, concentrandosi però sul nome di Samuel Iling-Junior: "Samuel Iling-Junior potrebbe trasferirsi in estate poiché i club in Italia e Inghilterra stanno mostrando serio interesse per l'esterno.

Iling-Junior è in scadenza di contratto a giugno 2025 e al momento non ci sono trattative attive per firmare un nuovo contratto nonostante i buoni rapporti con la Juve". I bianconeri valutano Iling-Junior tra i 20 e i 25 milioni di euro.