Nelle scorse ore l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli ha parlato ai microfoni di TV Play della Juventus, sottolineando come alcuni calciatori bianconeri avrebbero usato la figura di Massimiliano Allegri come parafulmine per nascondersi dalle proprie responsabilità. Totalmente diverso è stato invece il discorso fatto a TMW Radio da Paolo De Paola, giornalista sportivo che ha evidenziato come il tecnico toscano abbia costantemente sbandierato la superiorità dell'Inter unicamente per non prendersi le proprie responsabilità.

Juventus, Ravanelli accusa i calciatori: 'Molti di loro hanno utilizzato la figura di Massimiliano Allegri come parafulmini'

L'ex calciatore Fabrizio Ravanelli è stato intervistato nelle scorse ore da TV Play e facendo un parallelo tra Massimiliano Allegri e Stefano Pioli ha detto: "La mia impressione è che per i giocatori di Milan e Juventus Pioli e Allegri siano stati dei parafulmini. Giocano sapendo che tanto l'anno prossimo non saranno loro gli allenatori". Ravanelli, scendendo poi nel dettaglio della situazione in casa Juventus e parlando dell'eventuale permanenza alla Continassa di Massimiliano Allegri nel prossimo anno ha sottolineato: "Secondo me la società, non comunicando mai concretamente il futuro di Allegri, ha permesso ai calciatori di "scaricarsi" mentalmente.

Una sua permanenza? Per me solamente con un rinnovo di contratto, non lo vedo rimanere in scadenza in una stagione che si prospetta importante. Se fossi Allegri lascerei la Juventus a fine anno, difficile rimanere in un ambiente che alla prima difficoltà non ti supporta".

Juventus, De Paola non fa sconti ad Allegri: 'Ha sempre sottolineato come l'Inter fosse più forte ma sono frasi che ha detto per se stesso'

Di Massimiliano Allegri e del suo operato alla Juventus in questi mesi ha parlato in termini molto più duri il giornalista sportivo Paolo De Paola: "Allegri? Ha spesso sottolineato come la Juve fosse più debole dell'Inter, lo faceva solo per sé stesso e contro la sua squadra che voleva essere più ambiziosa di lui.

Allegri ha sancito un fallimento per la Juve, anche se dovesse vincere la Coppa Italia. Cosa vuole dimostrare portando a casa il 15° trofeo nazionale? Lui salvaguarda posto di lavoro e immagine". Queste le parole dette ai microfoni di TMW Radio da De Paola che poi rintuzzando sul discorso contro Massimiliano Allegri ha evidenziato come il tecnico toscano, portando eventualmente la coppa Italia nella bacheca della Juventus, potrebbe poi rivendicare la bontà del suo operato. Un film già visto secondo il giornalista messo in scena da un allenatore che terrebbe da anni in ostaggio la squadra e la tifoseria bianconera.