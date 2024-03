Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha commentato sul proprio account X il pareggio per 0 a 0 della Juventus con il Genoa, lanciando più di una critica verso l'operato di Massimiliano Allegri, reo di non compiere scelte coraggiose. Un messaggio che ha raccolto diverse repliche di tifosi bianconeri in linea con il pensiero critico del giornalista.

Bargiggia non fa sconti ad Allegri: 'La Juventus fa fatica a giocare e quell'ottuso dell'allenatore non mette mai 3 punte'

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha commentato sul proprio account X il pareggio casalingo per 0 a 0 ottenuto dalla Juventus contro il Genoa, puntando il dito su alcune scelte tecniche fatte da Massimiliano Allegri: "La Juventus che fa fatica a fare gioco e a finalizzare vicino alla porta, ha un giocatore con i piedi buoni e la fantasia giusta.

Si chiama Yildiz ma l'ottuso del suo allenatore lo lascia in panchina. E giusti sono i fischi all'intervallo". Bargiggia, in un secondo post, ha poi rintuzzato contro Allegri scrivendo: "Piuttosto che giocare con le 3 punte Allegri si fa prete. E la gente giustamente fischia il tecnico fifone". Un pensiero, quello scritto da Bargiggia, al quale un tifoso della Juventus ha risposto in questa maniera: "Ottuso verso una persona non è carino bisogna sempre portare rispetto ma purtroppo anche se piove a Torino è colpa di Max, ormai è da anni che va avanti questa battaglia. Yildiz se un allenatore esperto e vincente come Allegri non lo fa giocare è perché ha visto che il ragazzino si è montato".

Juventus, tanti tifosi in linea con il pensiero di Bargiggia: 'Con il Genoa e in casa meglio giocare col 3-5-2, non si sa mai che vinci'

Tra i commenti scritti in risposta al messaggio di Bargiggia se ne leggono tanti contro l'operato di Massimiliano Allegri: "L'ottuso allenatore della Juventus non prova neanche un 4-3-3 e a giocare in maniera offensiva se per questo.

Molto meglio un 5-3-2 prudente in casa col Genoa, sia mai che si rischi di vincere!" scrive un tifoso tra l'ironia e la delusione mentre un altro aggiunge: "Lui pensa di allenare una squadra che deve salvarsi. Questi sono gli insegnamenti del suo mentore Galeone". Un altro utente ancora invita i tifosi a disertare lo stadio: "Tifosi ottusi e pecoroni!

Non bisogna più andare allo stadio! Tienilo vuoto da inizio campionato e poi vediamo se lo mandano via o no ed invece? Tutti allo stadio, ma andate a tifare l inter!". Un ultimo utente invita Bargiggia a non puntare il dito sul tecnico bensì sulla squadra: "Caro Paolo, la Juventus è scarsa, mediocre, mezzi giocatori da metà/bassa classifica, è un miracolo già che si trovi ancora terza in classifica".