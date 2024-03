Antonio Di Gennaro, intervenuto a Tmw Radio durante la trasmissione Maracanà, ha offerto interessanti valutazioni sul futuro professionale di Massimiliano Allegri, nonostante il tecnico livornese abbia ancora un anno di contratto con la società bianconera, fino a giugno 2025. Secondo il commentatore sportivo nonostante i costi che deve affrontare la Juve in caso di esonero, non è da scartare la possibilità ci sia un cambio in panchina per la prossima stagione.

Possibile una rivoluzione tecnica nella Juventus

Riguardo a Massimiliano Allegri, Di Gennaro ha espresso dei dubbi sul suo futuro professionale alla Juventus, nonostante il tecnico livornese abbia ancora un anno di contratto con la società bianconera, fino a giugno 2025.

Il commentatore sportivo ha aggiunto: "Per me vogliono fare una rivoluzione, anche sulla squadra e come proposta di gioco. Nell'ultimo periodo si è visto un passo indietro troppo forte rispetto ai mesi scorsi". Ha sottolineato l'importanza di decidere il tecnico nell'immediato perché in questa fase che si programma il lavoro in previsione della stagione 2024-2025. Secondo Di Gennaro Allegri sembra aver perso motivazione nel guidare la squadra, oltre al fatto che non è riuscito ad incidere sui giocatori rispetto al passato.

Fabio Santini sul futuro professionale di Allegri

Il giornalista sportivo Fabio Santini a Tv Play ha parlato del futuro professionale di Allegri, sottolineando a sua detta come sia difficile che il tecnico livornese lasci Torino a giugno, non tanto per motivi tecnici quanto economici.

Allegri ha un contratto con la Juventus da 7 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus, ai quali si aggiungono anche gli stipendi dei collaboratori. Sull'argomento Santini ha dichiarato: "Ho qualche dubbio che la Juventus possa pensare di spendere 20 milioni lordi per cambiare allenatore e metterne altri 5-6 milioni per prenderne una altro”.

Sulla stessa lunghezza d'onda di Santini è Nicolò Ceccarini. Il giornalista sportivo ha spiegato che Massimiliano Allegri sarà confermato alla Juventus anche la prossima stagione e che nelle prossime settimane incontrerà la dirigenza della società bianconera per programmare la stagione in previsione del 2024-2025.

C'è da dire però che il futuro professionale di Allegri passa anche dai risultati che raccogliere il tecnico livornese da qui a fine stagione.

Senza qualificazione in finale di Coppa Italia (che significa partecipazione alla fase finale della Supercoppa italiana la prossima stagione e quindi maggiori ricavi) potrebbe non bastare il raggiungimento dei primi quattro posti in campionato che significa partecipazione alla Champions League la prossima stagione.