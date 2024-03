Nelle scorse ore lo speaker Edoardo Mecca ha dedicato una serie di messaggi alla Juventus e al pareggio ottenuto dai bianconeri per 0 a 0 con il Genoa. L'artista piemontese ha dunque criticato in maniera piuttosto evidente il cammino intrapreso in questa fase finale di stagione dagli uomini di Massimiliano Allegri.

Mecca non ci sta: 'Vedere la Juve prendere 7 punti in 8 partite è inaccettabile: cosi si rischia persino la qualificazione alla Champions'

Lo speaker radiofonico vicino ai colori della Juventus Edoardo Mecca ha commentato sul proprio account X il pareggio ottenuto dalla Juventus per 0 a 0 contro il Genoa nel lunch match domenicale: "La Juve non c’è più mentalmente.

Di questo passo rischia persino la qualificazione in Champions League. 7 punti in 8 partite è inaccettabile". Mecca in un secondo momento ha dedicato un altro post all'esclusione di Yildiz dalla rosa dei titolari della Juventus: "Prima o poi qualcuno mi spiegherà perché Yildiz sia stato accantonato da un giorno all’altro". Infine, lo speaker torinese ha ripreso Dusan Vlahovic, attaccante bianconero che per proteste si è fatto espellere dal giudice di gara Antonio Giua: "Vlahovic, ti adoro ma non devi commettere sciocchezze simili in questa fase della stagione. Capisco la frustrazione ma uno del tuo valore non può prendere un rosso così scellerato".

Juventus, i commenti di Mecca scatenato gli utenti social bianconeri

Il messaggio scritto da Edoardo Mecca ha raccolto un certo interesse tra i tifosi della Juventus che hanno commentato davvero in tanti le parole dell'artista torinese: "Di corsa verso il baratro. È evidente a chiunque abbia gli occhi che Allegri non ha mai avuto in mano la squadra, che ora è a pezzi psicologicamente.

Ci rendiamo conto che Chiesa e Kostic sbagliano passaggi e quello manda a scaldare i sostituti? Come si può avere tranquillità?" scrive un utente, mentre un altro aggiunge: "L’unica soluzione che dia la scossa (come fanno tante squadre) sarebbe esonerare ora l’allenatore, altre non ne vedo. Squadra che ormai non c’è più. Passaggi e passaggi inutili per far passare il tempo".

Un altro tifoso ancora invoca l'arrivo di Conte: "C'è Conte libero, avrebbe modo anche di valutare la rosa per la prossima stagione. Farsi sfuggire un'occasione del genere sarebbe delittuoso. C'è anche la sosta. È l'ora di scelte coraggiose altrimenti si va in rovina. Marcia da retrocessione nel ritorno" mentre un utente infine mette in guardia la Juventus da un finale di stagione che potrebbe costare addirittura la qualificazione alla Champions: "Abbiamo Lazio, Fiorentina, Torino, Cagliari, Milan, Roma, Salernitana, Bologna, Monza. Giocando come oggi possiamo fare 4 punti in tutto forse".