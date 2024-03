La Juventus, per la gara contro la Lazio, avrebbe deciso di presentarsi all’Olimpico con alcune novità tattiche. Infatti, Massimiliano Allegri avrebbe deciso di accantonare il 3-5-2 per passare ad un 4-3-3. Il cambio di sistema di gioco comporterà anche delle novità in termini di uomini. In difesa ci sarà il ritorno di Mattia De Sciglio che dovrebbe agire sulla fascia sinistra. In avanti, invece, dovrebbe spostarsi Andrea Cambiaso per formare il tridente con Moise Kean e Federico Chiesa. Questo sistema di gioco potrebbe agevolare e non poco il numero 7 juventino che predilige agire sulla fascia.

Massimiliano Allegri avrebbe deciso di cambiare per dare un sferzata ad un gruppo che deve ritrovare stimoli e soprattutto risultati che nelle ultime settimane sono mancati.

Allegri prova a rivitalizzare la Juventus

La Juventus, da oggi 30 marzo, inizierà il periodo più importante della stagione con un rush finale che deve portare ad un qualificazione alla Champions League e quanto meno ad una finale di Coppa Italia. Per questo motivo, i bianconeri devono dare una sferzata ad un 2024 che è cominciato male con appena 13 punti conquistati nel girone di ritorno. 59 punti non bastano, parola di Massimiliano Allegri e per questo motivo, la Juventus deve tornare a inanellare una serie di vittorie se vuole far parte delle squadre che giocheranno la Champions League 24/25.

La prima “battaglia” da vincere per scacciare la crisi sarà quella contro la Lazio e per farlo il tecnico livornese avrebbe scelto di puntare sul 4-3-3: in porta giocherà Szczesny. Davanti a lui dovrebbe toccare alla linea a quattro composta da Capitan Danilo, Gleison Bremer, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino dovrebbe tornare in campo dopo la rottura del crociato e lo farà fin dal primo minuto.

A centrocampo insieme ai due titolarissimi Manuel Locatelli e Adrien Rabiot dovrebbe esserci Fabio Miretti, con Weston McKennie che potrebbe partire dalla panchina. In attacco viste le assenze di Dusan Vlahovic e Arek Milik dovrebbe toccare a Moise Kean, insieme a lui ci saranno Andrea Cambiaso e Federico Chiesa. La sensazione è che per il numero 7 juventino questo sia un nuovo banco di prova.

Il 4-3-3 e il modulo preferito di Chiesa e contro la Lazio avrà la possibilità di agire a destra perciò ci si aspetta da lui una prestazione di un certo livello.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3); Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cambiaso, Kean, Chiesa.

Il 2 aprile Juventus e Lazio di nuovo a confronto

Quella di oggi 30 marzo, sarà la prima di due sfide ravvicinate tra la Juventus e Lazio. Infatti, il 2 aprile le due squadre saranno di nuovo una contro l’altra per sfidarsi nella semifinale di andata di Coppa Italia. Per questo match la Juventus ritroverà certamente Dusan Vlahovic, che oggi 30 marzo, non sarà della partita perché squalifica.

DV9, in Coppa Italia, sarà certamente titolare. Oltre, a lui, la Juventus non avrà a disposizione Arek Milik, Carlos Alcaraz, Filip Kostic e Alex Sandro. Questi ultimi due si sono fermati nella giornata di ieri 29 marzo e sperano di rientrare perché la coppa Italia. Alex Sandro è alle prese con un sovraccarico muscolare mentre Filip Kostic ha accusato un attacco influenzale.