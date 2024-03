Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato l'Inter valuterebbe Kim del Bayern Monaco come rinforzo per la prossima estate: una voce che non troverebbe d'accordo Giuseppe Bergomi, ex capitano dei nerazzurri secondo il quale il coreano non sarebbe adatto ad una difesa a 3. Il giornalista Giuseppe Biasin ha invece parlato a TV Play di un possibile acquisto in attacco della società lombarda.

Inter, Kim sarebbe finito nel mirino di Marotta ma a Bergomi non piace: 'Farebbe fatica in una difesa a 3'

L'Inter, con la vicenda tra Juan Jesus ed Acerbi, starebbe pensando per la prossima estata all'acquisizione di un centrale difensivo che potrebbe prendere il posto dell'italiano e secondo alcune indiscrezioni, l'ad Giuseppe Marotta valuterebbe la possibilità di intavolare una trattativa basata sul prestito con il Bayern Monaco per il profilo di Kim.

Dell'ex Napoli ha dunque detto la propria opinione alla Gazzetta dello sport Giuseppe Bergomi, icona e storico capitano dell'Inter: "Se parliamo di centrale di una difesa a tre, credo non sia il suo ruolo. Non ha quella personalità o quel carisma per comandare una linea difensiva, secondo me farebbe fatica. Ha velocità e ha qualità, ma ci vogliono altre peculiarità, non lo sceglierei. In generale è affidabile e conosce il nostro campionato: rispetto al suo Napoli, l’Inter ha però anche delle uscite diverse da dietro". Bergomi parlando poi di un altro profilo accostato all'Inter per rinforzare la difesa, Konstantinos Mavropanos, si è detto scettico della candidatura del greco al quale preferirebbe Bisseck, elemento già presente nella rosa dei nerazzurri.

Secondo l'ex capitano infine, alla formazione lombarda servirebbe maggiormente un profilo di difensore con una velocità di base elevata in modo tale da poter ricoprire le marcature preventive richieste da Inzaghi con maggior efficacia.

Inter, Biasin: 'Retegui mai trattato dai nerazzurri. Gudmundsson? nulla di concreto'

Anche il giornalista sportivo Fabrizio Biasin a TV Play ha parlato dell'Inter e del possibile acquisto da parte dei nerazzurri di un attaccante: "Retegui?

I nerazzurri non hanno mai fatto un tentativo per prenderlo in passato, questo posso assicurarvelo. Credo che lui sia perfetto per giocare da solo in avanti, nel 3-5-2 non lo vedo bene per esempio. Gudmundsson interessa all’Inter? Al momento non c’è nulla di concreto. Arriveranno Taremi e Zielinski a zero, quindi l’Inter si è già mossa se ci pensiamo".

Biasin, continuando a parlare dell'Inter e della sessione di mercato estiva dei nerazzurri, ha sottolineato come Dumfries potrebbe restare alla Pinetina grazie ad Inzaghi, suo grande sponsor. Infine il giornalista ha rivelato come l'Inter dovrebbe compare un difensore.