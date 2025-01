Nelle scorse ore il giornalista Francesco Oppini ha criticato tramite un messaggio scritto su X il tecnico della Juventus Thiago Motta, definendolo un presuntuoso non ancora arrivato. Meno duro è stato il commento invece del giornalista Graziano Campi, che su X ha risparmiato dai giudizi il tecnico italo brasiliano per puntare il dito direttamente sui dirigenti bianconeri.

Juventus, Oppini: 'Se alleni questa squadra non puoi peccare di presunzione, a meno che tu non sia già affermato'

Il giornalista Francesco Oppini ha commentato su X l'eliminazione della Juventus dalla Supercoppa per mano del Milan, concentrandosi in maniera particolare sulle responsabilità che avrebbe il tecnico dei bianconeri Thiago Motta: "Se alleni la Juventus non puoi peccare di presunzione a meno che tu non sia già affermato e vincente.

Se nel 24 questa squadra soffriva di pareggite, nel 25 riesce addirittura a resuscitare una squadra allo sbando e con un allenatore appena arrivato. Male, molto".

Un commento, quello di Oppini, che ha letteralmente spopolato sul web e tra i tifosi della Juventus: "Schiera formazioni strampalate e giocatori fuori ruolo. Non azzecca un cambio. Ha trasformato Koopmeiners in un ectoplasma. Da mesi blatera che non riusciamo a chiudere le partite ma non è in grado di risolvere il problema. Oltre che presuntuoso, incapace. Un flop" sostiene un utente su X evidentemente non il linea col giornalista. Un altro invece aggiunge: "Appare evidente (necessario?), la vendita del club. Questa proprietà non è in grado di gestire la Juventus.

La famiglia Agnelli ha scritto la storia del calcio, ma è giunta l’ora di voltare pagina".

Infine un terzo tifoso sottolinea preoccupato: "Una fragilità emotiva incredibile da una parte e dall'altra una presunzione narcisistica. Non so proprio come ne usciremo".

Juventus, Campi: 'Motta è in difficoltà ma non lo metto in discussione, è più in alto che si deve guardare'

Anche il giornalista Graziano Campi su X ha scritto il proprio giudizio sul tecnico della Juventus: "Per me Motta è in difficoltà ma non lo metto in discussione. E' più in alto che si deve guardare: anche Allegri lo scorso anno andò in difficoltà.

Sono tutti scemi o è chi sta sopra che non li mette in condizione di fare bene?".

Campi, concentrandosi poi sulla sessione di mercato invernale ha aggiunto: "Difficile ragionare su investimenti da 40-50 milioni per rinforzare la difesa di una rosa che al massimo può puntare al quarto posto. Lo scorso anno, in piena corsa scudetto, arrivarono Djalo e Alcaraz. Oggi puntelli la squadra con quattro o cinque gregari e a giugno sistemi".