Non c’è solo Teun Koopmeiners tra i possibili obiettivi di calciomercato della Juventus. Secondo alcune indiscrezioni, Cristiano Giuntoli sarebbe sulle tracce dell’ex napoletano Fabián Ruiz. Il centrocampista del PSG potrebbe interessare per la sua duttilità e per far fronte a una possibile rivoluzione del centrocampo bianconero, reparto dove il futuro di giocatori come Adrien Rabiot, in scadenza di contratto, e Carlos Alcaraz, in prestito dal Southampton, è ancora incerto.

Giuntoli vorrebbe Fabián Ruiz in prestito

Il 28enne giocatore spagnolo potrebbe diventare uno degli obiettivi della Juventus della prossima sessione estiva di Calciomercato.

Negli anni giocati a Napoli, il centrocampista spagnolo si è distinto per le ottime qualità tecniche e per la sua duttilità. Caratteristiche che la Juve cerca per rinforzare la linea mediana in vista della prossima stagione. Fabián Ruiz è in grado di giocare in qualsiasi ruolo del centrocampo, mescolando eleganza e rapidità nei movimenti, delle doti che gli permettono di saltare con facilità l’uomo e di arrivare al tiro.

Tuttavia il futuro di Fabián Ruiz dipenderà dal progetto sportivo del PSG e dall’eventuale centralità che il club francese vorrà dare al giocatore. Infatti, nel caso in cui il club guidato da Luis Enrique lo dichiari incedibile, sarà molto difficile per la Juve riuscire a intavolare un'eventuale trattativa.

Il contratto di Fabián Ruiz scade nel 2027 e il suo ingaggio si aggira attorno ai 5 milioni di euro a stagione. Cifra ritenuta alla portata da Cristiano Giuntoli che potrebbe prediligere un trasferimento con la formula del prestito, evitando di sborsare 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Ipotesi tattiche: il centrocampo della Juventus con Fabián Ruiz

Nel corso della sua carriera il giocatore spagnolo ha ricoperto con notevole profitto il ruolo di mezz’ala in un centrocampo a tre. Posizione che ha ricoperto stabilmente nel Napoli campione d’Italia di Luciano Spalletti. La duttilità di Fabián Ruiz è stata riconosciuta e apprezzata anche da Carlo Ancelotti.

Nel modulo 4-3-3 dell’attuale tecnico madridista, il giocatore spagnolo è stato impiegato anche da centrocampista centrale con ottimi risultati.

Fabián Ruiz potrebbe inoltre adattarsi perfettamente al 3-5-2 di Massimiliano Allegri, nel caso in cui il tecnico toscano venga confermato sulla panchina della Juventus. La capacità di rubare palla e la buona visione di gioco permetterebbero al giocatore spagnolo di essere un valido aiuto sia nella fase difensiva sia in quella offensiva, in quest’ultimo caso beneficiando del movimento degli attaccanti per andare direttamente al tiro in prima persona. In passato, Fabián Ruiz è stato impiegato anche come trequartista, confermando abilità con la palla al piede e buona propensione nel fornire assist ai compagni.