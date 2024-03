L'Inter ha cominciato a programmare con largo anticipo la prossima sessione estiva di Calciomercato, complice anche il primato in classifica con 16 punti di vantaggio sul Milan secondo. I nerazzurri sono concentrati anche sulla Champions League, ma intanto vogliono muoversi in anticipo sul mercato per anticipare la concorrenza. Chiusi i colpi Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, che arriveranno a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con Napoli e Porto, un altro colpo potrebbe essere fatto in difesa. Il nome che piacerebbe è quello di Perr Schuurs, che al Torino ha fatto bene fino al grave infortunio al ginocchio.

La Roma intanto a gennaio ha puntato su Dean Huijsen, prendendolo in prestito secco dalla Juventus. Il rendimento avuto dal difensore ha soddisfatto così tanto che i giallorossi vorrebbero confermarlo anche il prossimo anno. Anche per questo con i bianconeri sarebbe stata intavolata già una trattativa, anche se non sarà semplice arrivare ad un accordo.

Inter su Schuurs

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Perr Schuurs in vista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri cercano un innesto al centro della difesa visto che Stefan De Vrij e Francesco Acerbi non sono più giovanissimi e si vuole trovare un erede all'altezza. Proprio per questo motivo i dirigenti starebbero pensando al centrale olandese, che viene da un grave infortunio al ginocchio subito proprio in occasione della gara tra Torino e Inter il 21 ottobre.

Il suo ritorno in campo non avverrà prima della prossima estate e questo potrebbe anche favorire una eventuale trattativa, visto che la valutazione non potrà essere spropositata. La società nerazzurra vorrebbe prenderlo e poi inserirlo gradualmente proprio al posto di Acerbi e De Vrij.

Il Toro valuta il difensore classe 1999 intorno ai 25 milioni di euro.

Una cifra importante ma che l'Inter vorrebbe abbassare inserendo nell'affare il cartellino di Sebastiano Esposito, valutato tra i 7 e gli 8 milioni di euro, oltre ad un conguaglio tra i 15 e i 17 milioni.

Anche l'agente dello stesso Schuurs, Francesco Miniero, a Radio CRC nei giorni scorsi non ha chiuso le porte alla partenza: "Schuurs come sapete è infortunato.

Per l’anno prossimo invece, vedremo. Siamo molto grati al Torino perché la società si comporta molto bene con lui. Poi è chiaro che il ragazzo è visionato da tanti club perché si sta mettendo in mostra".

Ipotesi tattiche: la nuova difesa dell'Inter

L'Inter andrebbe a completare un reparto arretrato di tutto rispetto e, soprattutto, a ringiovanirlo. A destra si giocherebbero un posto Pavard e Bisseck, che ha dimostrato di poter dire la sua, mentre al centro a giocarsi il posto sarebbero proprio Acerbi, De Vrij e Schuurs, che comunque potrà recuperare con calma la condizione migliore dopo il brutto infortunio al ginocchio.

Nel ruolo di braccetto di sinistra ci sarà Bastoni, ma alle sue spalle potranno ruotare i vari Carlos Augusto, Darmian e proprio Acerbi, che quest'anno hanno giocato quando doveva rifiatare l'ex Atalanta.

Richiesta Juve per Huijsen

La Roma a gennaio ha puntato molto su Dean Huijsen, prendendolo in prestito secco dalla Juventus. Nonostante la giovane età, essendo n classe 2005, il centrale ha collezionato 10 presenze in campionato mettendo a segno 2 reti. Proprio per questo i giallorossi vorrebbero tenerlo anche l'anno prossimo in rosa, ma la trattativa si preannuncia abbastanza complessa. La Juve non vorrebbe privarsene, ma dinanzi ad un'offerta da 35 milioni di euro potrebbe anche aprire a una trattativa. Non è da escludere che i bianconeri possano chiedere in cambio il cartellino di Lorenzo Pellegrini, valutato 15 milioni di euro, vista l'esigenza di rinforzare il centrocampo.

A quel punto dovranno essere i capitolini a decidere se parlarne, provare a fare uno sforzo solo dal punto di vista economico o se chiudere ogni discorso puntando ad altri obiettivi.