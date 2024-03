Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter sarebbe pronta ad investire nel settore difensivo per il Calciomercato estivo. Uno dei nomi che piace è quello del difensore dell'Atletico Madrid Mario Hermoso, seguito anche da altre società italiane come il Milan e la Juventus. Il giocatore spagnolo, di recente, ha affrontato e sconfitto proprio la squadra di Inzaghi. Hermoso sarà in scadenza di contratto in estate e avrebbe già comunicato al tecnico della società spagnola Simeone di non voler prolungare il contratto, agevolando una sua cessione in estate.

Mario Hermoso andrebbe a rinforzare il settore difensivo

Per l'Inter, Mario Hermoso rappresenta un'occasione di mercato interessante per rinforzare la difesa. Il difensore spagnolo, 28 anni, potrebbe arrivare a zero e diventare un rinforzo prezioso per il modulo di Inzaghi. Nonostante siano ancora in gioco le alternative come Kim (in prestito) e Mavropanos, Hermoso sembrerebbe essere il principale obiettivo.

Come dicevamo però sul giocatore ci sarebbero anche il Milan e la Juventus, attirate dal fatto che sarebbe un investimento a parametro zero. Altra caratteristica che piace molto è la bravura nel giocare da centrale difensivo e da terzino, adattandosi facilmente in una difesa a quattro e a tre.

In questa stagione il centrale difensivo Mario Hermoso ha disputato con l'Atletico Madrid 23 match con un assist nel campionato spagnolo, 1 match di Supercoppa spagnola con 1 gol, 4 match in Coppa di Spagna e 8 match con 1 gol in Champion League.

Lo spagnolo Mario Hermoso sarebbe utile anche a Milan e Juventus

Lo spagnolo Mario Hermoso rappresenterebbe il dopo Alex Sandro per la Juventus, il brasiliano lascerà la società bianconera a parametro zero a giugno.

Per quanto riguarda il Milan invece potrebbe andare a giocare a fianco a Tomori. L'Inter invece lavora anche per il futuro ed in previsione del dopo Acerbi, Hermoso sarebbe il profilo ideale. C'è da dire che in una difesa a tre sarebbe il perfetto sostituto di Alessandro Bastoni, che al momento non sarebbe considerato cedibile dalla società milanese.

Molto dipenderà però dal futuro societario dell'Inter, al momento incerto se consideriamo il fatto che Zhang deve restituire il prestito ad Oaktree.

L'Inter valuta rinforzi anche per il ruolo di portiere

L'Inter non si concentra solo sulla difesa: è anche attiva per trovare il portiere del futuro, da affiancare a Sommer e successivamente promuovere come numero uno. Tra i nomi presi in considerazione spicca quello di Bento Matheus Krepski dell'Athletico Paranaense. Tuttavia, il giocatore brasiliano, 24 anni, sta suscitando interesse anche da parte di squadre di Premier League come il Chelsea e il Benfica.