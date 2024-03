Il Crotone tornerà in campo sabato 30 marzo alle ore 20:30 per affrontare il Potenza allo stadio Alfredo Viviani. La sfida in Basilicata è storicamente ostica per i calabresi. In 21 sfide, tutte in terza serie, il Crotone ha infatti ottenuto solamente due vittorie. Nello scorso campionato la gara si è conclusa con il risultato di 1-1.

Per questa sfida il Crotone dovrà fare i conti con gli infortunati che risultano ancora numerosi. Sarà la prima sfida in campionato tra i due tecnici Lamberto Zauli e Marco Marchionni.

Trasferta insidiosa per gli squali

Nella storia sono stati 21 i precedenti tra Potenza e Crotone giocati in Basilicata.

Il primo scontro assoluto risale alla stagione 1947-1948 di Serie C e si concluse con il risultato di 2-0. L'ultima partita è invece stata disputata nella scorsa stagione, 2022-2023 di Serie C ed è terminata in pareggio 1-1. Nel complesso il Potenza ha vinto 11 volte, inoltre ci sono stati otto pareggi e il Crotone ha vinto due volte.

Le squadre si sono affrontate per tre volte anche in Coppa Italia di terza serie.

Diverse assenze per i crotonesi

Allo stadio "Viviani" di Potenza il Crotone dovrà fare a meno di alcuni calciatori: non ci saranno il centrocampista Andrea D'Errico è il difensore Guillaume Gigliotti, entrambe messi fuori rosa.

Nella lista dei convocati sarà assente anche Il centrocampista Vinicius, alle prese con il recupero dopo il recente infortunio. Potrebbe finire in panchina l'estremo difensore Andrea Dini.

In generale, Lamberto Zauli dovrebbe puntare su gran parte dell'undici schierato nella partita precedente. Francesco D'Alterio potrebbe avere un'altra opportunità tra i pali, mentre a centrocampo potrebbe esserci Lucas Felippe al posto di Mattia Vitale.

In attacco sarà confermata dal primo minuto la coppia Tumminello-Gomez.

Una sfida per i playoff

La 34^ giornata di Serie C metterà in palio tre punti importanti in ottica play-off. Il Crotone, attualmente nono in classifica, non può rallentare il suo cammino per non rischiare di rimanere fuori dalla griglia degli spareggi promozione.

Il Potenza, con 40 punti in classifica, deve invece vincere a tutti i costi per blindare la salvezza e per continuare a sperare in un difficile - ma ancora possibile - aggancio al treno play-off.

Sarà il primo confronto in campo tra il tecnico del Crotone Lamberto Zauli e quello del Potenza Marco Marchionni.

Il Crotone arriva questo match con dei numeri poco rassicuranti: i calabresi hanno vinto solamente una gara nelle ultime 12 giornate, si tratta della trasferta di Messina (1-0), gara decisa da un gol di Giammario Comi.