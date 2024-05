Nelle scorse ore l'opinionista vicino ai colori della Juventus Francesco Oppini ha rivelato sul proprio account X come Antonio Conte starebbe ancora aspettando una chiamata dal club bianconero per la prossima stagione. Di quello che potrebbe essere il futuro dell'allenatore pugliese e di un suo accostamento al mondo Milan ha rilasciato la propria opinione ai microfoni di TeleLombardia anche Cristian Stellini, vice di Conte.

Juventus, Oppini: 'Conte sta aspettando i bianconeri e lasciarselo scappare ancora una volta sarebbe imperdonabile'

L'opinionista vicino ai colori della Juventus Francesco Oppini ha scritto un messaggio sul proprio profilo X rivelando un'indiscrezione in merito ad Antonio Conte: "Premettendo che Thiago Motta non ha ancora firmato con nessuno e che Allegri non è stato ad oggi esonerato, Conte continua ad aspettare la Juventus.

Non facciamocelo scappare ancora, non facciamo questo errore per la seconda volta. Sarebbe fatale". Il post scritto da Oppini in poche ore ha generato tantissime repliche dei tifosi della Juventus: "Talmente terrorizzati dal futuro che speriamo di rivivere l’ennesimo “ritorno”. C’è un mondo oltre Conte ed Allegri. Per rinascere bisogna uscire da questo loop" scrive un utente X evidentemente non in linea con il pensiero dell'opinionista. Un altro poi aggiunge: "Capisco il senso, ma: A) la Juve non può pagare lo stipendio di Conte; B) Conte Non è aziendalista e non accetterebbe "giuntolate", preferendo giocatori pronti; C) Conte vuole vincere, la Juve no, almeno per i prossimi 2-3 anni; D) È altrettanto divisivo rispetto ad Allegri".

Infine un tifoso si concentra sulla figura societaria di Giuntoli: "Non si può pensare che basti un allenatore che faccia bel gioco per riportare un certo DNA, alla Juve ci vuole qualcuno che ribalti tutto l’ambiente, però se non lo capisce Cristiano Giuntoli c’è poco da essere fiduciosi".

Stellini: 'Conte? Tutte le grandi squadre, come il Milan, possono diventare dei progetti adatti a lui'

Di Antonio Conte e del suo possibile futuro ha parlato anche l'ex vice del pugliese, Christian Stellini: "Tutte le grandi squadre, come il Milan, possono diventare dei progetti adatti a Conte: non c'è nessuna preclusione da parte di nessuno.

Io e Antonio non ne abbiamo mai parlato eh. Poi come fai a non associare una grande squadra a grandi allenatori, ma questo vale per tutte le squadre e per tanti grandi allenatori". Queste le parole dette ai microfoni di TeleLombardia da Stellini su Conte che poi, continuando il suo incipit sul pugliese, ha sottolineato come l'ex Tottenham sia un allenatore disposto a sedersi sulla panchina di una squadra pronta a mettergli in mano un progetto ambizioso e non ricco.