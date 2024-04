Nelle scorse ore il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio della Juventus e di Massimiliano Allegri, invitando provocatoriamente i tifosi stufi del livornese ad effettuare una class action contro la sua permanenza a Torino. Del tecnico toscano ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 anche l'ex calciatore Giovanni Galli.

Juventus, De Paola: 'Per i tifosi l'unica soluzione è una class action contro la permanenza di Allegri'

Il giornalista sportivo Paolo De Paola è stato ospite ai microfoni di TMW Radio e parlando della Juventus e del possibile esonero di Massimiliano Allegri ha detto: "L’unica salvezza per i tifosi è una class action contro la permanenza di Allegri.

Bisogna sperare nella società che, però, mi sembra molto analitica. Per me se ci fosse Andrea Agnelli avrebbe già optato per una scelta netta. Si potrebbe sperare in Giuntoli che sarebbe comunque appagato dall’arrivo in Champions".

De Paola, restando in tema Juventus, ha poi sottolineato come il club bianconero vanti elementi forti in tutti i reparti, con calciatori appartenenti a nazionali di lustro che sono costati alla società fior di milioni. Il giornalista nel suo incipit contro Allegri, ha poi sottolineato come il tecnico non offra mai spunti di riflessione a livello tattico, evitando sempre di spiegare ai tifosi i problemi della Juventus. Inoltre, stando a quanto riferito da De Paola, il periodo estremamente negativo che sta attraversando la vecchia signora costerà caro anche in sede di calciomercato, in quanto il valore di diversi calciatori sta precipitando.

"La cosa paradossale è che dopo sette punti in nove giornate e una possibile finale di Coppa Italia, Allegri ha centrato gli obiettivi stagionali e quindi non può essere mandato via. Questi, però, sono obiettivi pienamente nelle corde dei bianconeri" ha concluso De Paola.

Juventus, Giovanni Galli: 'Allegri ha una cultura, quella di giocare sull'avversario, ci sono certamente tecnici più coraggiosi'

Della Juventus e di Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 anche l'ex calciatore Giovanni Galli: "Allegri? La sua cultura è quella di giocare molto sull'avversario. Ci sono degli allenatori che hanno più coraggio come Italiano.

Con i giocatori che ha la Juve è troppo in ritardo. Non credo comunque sia solo colpa dell'allenatore. La Juve tutta ha delle responsabilità, dovranno ripartire perché stanno mancando a questo campionato". Secondo Galli inoltre, Allegri brillerebbe soprattutto nel gestire i grandi calciatori, cosa che gli sarebbe mancata in questo triennio bianconero.