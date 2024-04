L'Inter sarà grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per quelle in uscita. La società nerazzurra dovrà essere abile a piazzare quei calciatori che sono in esubero e che non rientrano nei piani di Simone Inzaghi: tra questi c'è inevitabilmente Joaquin Correa, che tornerà dal prestito al Marsiglia dato che molto difficilmente i francesi si qualificheranno alla prossima Champions League, unica condizione possibile per far scattare l'obbligo di riscatto.

L'argentino potrebbe restare comunque in Italia dato che piacerebbe al Monza, che è in ottimi rapporti con il club nerazzurro.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus in estate c'è invece Arkadiusz Milik, che non ha convinto a pieno in questa stagione. Riscattato dal Marsiglia per 7 milioni di euro la scorsa estate, potrebbe anche lui restare in Italia. Le società interessate sarebbero Milan e Roma, che sono alla ricerca di un innesto per il reparto avanzato in vista della prossima annata.

Correa tra Inter e Monza

Joaquin Correa tornerà all'Inter dopo la stagione in prestito al Marsiglia, che fino ad ora è stata sicuramente negativa. Il Tucu è ancora a secco non avendo segnato nessun gol e nelle ultime settimane è finito completamente ai margini, pagando anche i continui cambi di guida tecnica.

L'argentino potrebbe restare ancora in Italia visto che sarebbe finito nel mirino del Monza.

Il rapporto tra i due club è ottimo e questo potrebbe anche facilitare il buon esito della trattativa. Il prossimo anno sarà a bilancio per circa 8 milioni di euro, anche se non sarebbe da escludere uno scambio alla pari, con i brianzoli che metterebbero sul piatto il cartellino di Patrick Ciurria.

L'esterno di Palladino andrebbe a sostituire Juan Cuadrado, che a giugno lascerà Milano essendo in scadenza di contratto.

Come cambierebbe l'Inter

Patrick Ciurra agirebbe da vice Darmian a destra, mentre Buchanan potrebbe fungere da alternativa sia allo stesso Darmian che a Dimarco a sinistra, con Carlos Augusto che verrebbe arretrato come braccetto di sinistra in alternanza ad Alessandro Bastoni.

Tutti giocatori che, comunque, sarebbero molto duttili e in grado di giocare in diversi ruoli nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Questo permetterebbe all'allenatore di ruotare gli uomini a sua disposizione senza variare molto, anche perché il prossimo anno si giocherà ancora di più con le partite in Champions League che saliranno a 8 e il Mondiale per Club in estate che i nerazzurri disputeranno in rappresentanza dell'Italia insieme alla Juventus.

Milan e Roma su Milik

A fine stagione Arkadiusz Milik potrebbe invece lasciare la Juventus con Roma e Milan, alla ricerca di innesti per il reparto avanzato, che sarebbero interessate all'ex Napoli. Il centravanti polacco non ha avuto un grandissimo rendimento in questa stagione avendo messo a segno solo tre reti in campionato oltre alle 3 messe a referto in Coppa Italia.

Riscattato per 7 milioni di euro dal Marsiglia, la Juve vorrebbe provare ad incassare la stessa cifra. Nella Roma andrebbe a sostituire Lukaku e andrebbe a comporre il reparto di prime punte insieme ad Abraham, nel Milan potrebbe arrivare in sostituzione di Luka Jovic.