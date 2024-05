"Con Vaciago Massimiliano Allegri ha sbagliato nettamente, l’ho sentito il giorno dopo ed era veramente dispiaciuto. L’ho sentito alle 8 del mattino e mi ha detto “mi sono vergognato”. Con queste dichiarazioni il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha voluto raccontare il giorno dopo le parole pesanti rivolte dall'ex tecnico della Juventus al direttore di Tuttosport Guido Vaciago prima della conferenza stampa post finale di Coppa Italia fra Atalanta e Juventus.

Le dichiarazioni di Ivan Zazzaroni su Massimiliano Allegri

Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha aggiunto: "Effettivamente Allegri ha ecceduto.

Non lo so, bisogna fidarsi di quello che ha detto Vaciago anche se c’è una versione del tecnico livornese ma ha sbagliato e lo sa perfettamente. Non a caso è andato nella redazione di Tuttosport e ha chiesto scusa".

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, dopo l'episodio avvenuto prima della conferenza stampa post Atalanta-Juventus, aveva fornito ulteriori dettagli sulla vicenda, ribadendo che non si è trattato di un alterco, bensì di un monologo del tecnico juventino. Vaciago aveva spiegato: "Ero a circa 20 metri di distanza da Allegri, impegnato in una telefonata privata, quando lui mi ha chiamato, rivolgendosi a me con la frase: 'Metti giù il telefono, direttore di m...a'."

Vaciago aveva proseguito, raccontando come Allegri abbia continuato con ulteriori frasi offensive e minacce.

Le uniche parole rivolte dal giornalista sportivo a Allegri sarebbero state quelle di non esagerare con le parole.

Massimiliano Allegri si è scusato con Vaciago andando nella sede di Tuttosport

Prima dell'esonero da tecnico della Juventus Massimiliano Allegri si era scusato con il giornalista sportivo Guido Vaciago andando direttamente nella sede di Tuttosport.

In una successiva intervista a Tutti Convocati su Radio 24, il giornalista sportivo ha dichiarato: "Allegri è molto pentito per come sia finita con la Juventus. Si immaginava Juve-Monza con la Coppa in mano, il giro di campo e il saluto dei tifosi, il modo migliore per chiudere. È consapevole che se la sia negata per una pirlata ed è una cosa che lo turba".

Fabio Caressa su Allegri

A parlare della reazione di Allegri nel post Atalanta-Juventus è stato anche Fabio Caressa. Nella recente trasmissione a Sky Calcio Club il giornalista sportivo ha dichiarato: "Tutte le critiche, tutto ciò che gli è stato detto…qualcuno gli ha mancato rispetto. Alla fine Massimiliano Allegri ha avuto una reazione da uomo, eccessiva, sbagliata, in alcuni casi come per quello che è successo con il direttore di Tuttosport che è stato inaccettabile, l’ha capito anche lui".