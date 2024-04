Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha scritto un post nel proprio account X dedicato alla Juventus, in cui suggerisce al club piemontese di riprendere tra le proprie fila come dirigente la bandiera Alessandro Del Piero. Un commento, che ha catalizzato l'attenzione di tantissimi tifosi bianconeri che hanno risposto in massa al pensiero del giornalista.

Pistocchi: 'Non capisco questo ostracismo nei confronti della società bianconera rispetto al nome di Del Piero'

Nelle scorse ore il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha dedicato un post sul proprio account X alla Juventus e alla scelta della presidenza piemontese di non coinvolgere nuovamente nel disegno societario una figura emblematica per l'universo bianconero come quella di Alessandro Del Piero: "Nel vuoto di potere della Juve con l’azionista di riferimento e il presidente coinvolti in un contenzioso famigliare, e una gestione sportiva che, senza soldi, rischia lo sfascio se non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League trovo un errore incredibile l’ostracismo nei confronti di Del Piero, l’unico che potrebbe rivalutare l’immagine del club".

Secondo Pistocchi, dunque, nonostante alla Juventus ci sia una situazione complicata sotto diversi aspetti, alcuni membri della società preferirebbero tenere lontano Del Piero per una sorta di invidia provata nei confronti del leggendario numero 10 bianconero.

I tifosi si dividono sulle parole di Pistocchi: 'È un idolo ma, che competenze dirigenziali può avere Del Piero?'

Il messaggio scritto da pistocchi ha riscosso un notevole successo sui social, con tantissimi tifosi pronti a dire la propria opinione rispetto ad un ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus: "Sono abbastanza sicuro che Del Piero se ne stia saggiamente e di sua scelta lontano dalla polveriera che è diventata la Juventus.

Magari in un altro frangente potranno esserci i presupposti per un ritorno". scrive un tifoso, mentre un altro mette in discussione le competenze dirigenziali di Del Piero: "Del Piero è un idolo per me, però come fa a dire che è competente? Non ha mai svolto questo ruolo. Detto questo non penso che anche se gli affidassero il ruolo l’immagine del club verrebbe rivalutata, soprattutto per la gente che usa i social".

Un altro tifoso ancora contesta a Pistocchi le frasi sullo scenario in casa Juventus: "Di tutto questo scenario catastrofico che hai ipotizzato, la cosa che ci allieva, è che se l’Inter è ancora “in vita”, allora non ci potrebbero essere alcuni scenari catastrofici in arrivo per nessuno. Poi, per la questione Del Piero, mi trovi d’accordo in toto".