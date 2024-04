Il futuro professionale di Jorginho potrebbe essere definito già nelle prossime settimane: i suoi agenti sportivi sarebbero attualmente impegnati in trattative sia con l'Arsenal per il rinnovo del suo contratto in scadenza a fine giugno, sia in dei contatti con la Juventus per un possibile ritorno in Italia a parametro zero da luglio, qualora non dovesse essere prolungato il rapporto con gli inglesi.

Jorginho valuterebbe il ritorno in Italia, alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i rappresentanti di Jorginho stanno sondando diverse opzioni.

La possibilità di un ritorno in Italia stuzzicherebbe il centrocampista italo-brasiliano: in caso di ingaggio da parte della Juventus sarebbe infatti parte integrante di un progetto tecnico di "ricostruzione" che ricorderebbe quello risalente la stagione 2011-2012, quando arrivò in bianconero a parametro zero dal Milan Andrea Pirlo, allora 32enne, ossia la stessa età che ha oggi Jorginho.

In particolare la Juventus sarebbe interessata a Jorginho come alternativa a Manuel Locatelli, fra l'altro i due potrebbero giocare anche insieme: con Jorginho davanti alla difesa e Locatelli spostato nel ruolo di mezzala.

Entrambi i centrocampisti sono nel giro della nazionale italiana di Luciano Spalletti e probabilmente parteciperanno ambidue all'Europeo in programma questa estate in Germania.

Le statistiche stagionali di Jorginho e le sue parole dopo Arsenal-Bayern Monaco

Completamente in questa stagione Jorginho ha disputato nel campionato inglese - fino ad adesso - 22 match fornendo due assist, ha inoltre giocato due match di EFL Cup e un incontro di Fa Cup, oltre a otto gare (con un gol) in Champions League.

Intanto il centrocampista Jorginho è stato intervistato nel post Arsenal-Bayern Monaco, andata dei quarti di finale di Champions League, finita in parità e ha dichiarato: "Io sottovalutato?

Mi è servito e mi serve da motivazione, l'importante è la fiducia di compagni e allenatori. Bisogna lavorare e mai abbassare la testa. Alla fine è sempre il campo che parla".

In questa sfida europea contro il Bayern Monaco il centrocampista italo-brasiliano ha ritrovato come avversario l'allenatore Thomas Tuchel, con il quale nel 2021 vinse la Champions League con la maglia del Chelsea, due mesi prima di conquistare anche il campionato Europeo con la nazionale italiana di Roberto Mancini.