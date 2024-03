La Juventus starebbe valutando la posizione di Jorginho, centrocampista della nazionale italiana attualmente in forza all'Arsenal.

Secondo le ultime indiscrezione di mercato il mediano ex Hellas Verona, Chelsea e Napoli sarebbe interessato ad un ritorno in Serie A, con i bianconeri che avrebbero già avviato i primi contatti con l'entourage.

Se il centrocampista della nazionale italiana dovesse decidere di lasciare i Gunners a parametro zero (il suo contratto scade a giugno), la dirigenza della Juventus sarebbe allora pronta a presentargli un'offerta.

Allo stesso tempo non sarebbe certa la permanenza di Daniele Rugani, con il Milan che sarebbe pronto a presentargli un'offerta per ingaggiarlo a parametro zero qualora i tavoli di trattative con la Vecchia Signora dovessero fallire.

L'agente Joao Santos sul futuro di Jorginho: 'Vuole tornare in Serie A'

A parlare nelle ultime ore della posizione di Jorginho e dei suoi desideri per il proseguo della carriera è stato a Radio Sportiva il suo agente, Joao Santos: "Vuole vincere l'Europeo con l'Italia. Il suo contratto con l'Arsenal scade a fine giugno e, al momento, non ci hanno ancora chiamato per rinnovarlo. Ne parleremo presto perché sta facendo bene. Qualora non dovesse restare ai Gunners, potrebbe ritornare in serie A.

Jorginho ha giocato tutta la vita in Italia, gli piace tanto".

Parole che aprono una possibilità concreta sul rientro in patria per uno dei protagonisti dell'ulimo europeo vinto dall'Italia. Quest'anno in Premier League ha disputato 18 match fornendo un assist. A questi bisogna aggiungere 2 incontri in EFL Cup, una presenza in FA Cup e 7 gare con un gol messo a referto in Champions League.

Daniele Rugani piace al Milan ma solo se non rinnoverà con i bianconeri

In casa bianconera tiene banco anche la posizione di Daniele Rugani, difensore centrale in scadenza di contratto a fine stagione: da tempo si parla di un tavolo di trattative aperto per finalizzare il rinnovo, sul piatto ci sarebbe un prolungamento di due anni a 1.6 milioni di euro l'anno.

Nel caso non dovesse essere raggiunto un accordo, potrebbe inserirsi il Milan, alla ricerca di rinforzi per un pacchetto arretrato che quest'anno si è mostrato molto deficitario in diversi frangenti della stagione. I rossoneri potrebbero spingersi fino a 2 milioni di euro l'anno ma al momento pare che la priorità di Rugani, dati i tanti anni trascorsi all'ombra della Mole, sia quella di proseguire la propria esperienza in bianconero.