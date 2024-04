La dirigenza sportiva dell'Inter dovrà valutare nei prossimi mesi la situazione di Denzel Dumfries, per il quale ci sarebbe il forte interesse dell'Aston Villa. La società di Viale della Liberazione vorrebbe rinnovare il contratto al giocatore, ma la situazione sarebbe ancora in stallo da diverse settimane e si starebbero facendo avanti nuovi orizzonti per il calciatore.

L'Aston Villa su Dumfries per l'estate

Le sirene inglesi stanno suonando per Denzel Dumfries. Secondo rumor di mercato l'esterno olandese classe 1996 è entrato nel mirino dell'Aston Villa, che ha avviato i primi contatti con il suo entourage.

Nonostante non sia ancora pervenuta alcuna proposta ufficiale verso l'Inter per il cartellino dell'ex giocatore del PSV, non si può escludere un tentativo nelle prossime settimane o nei primi giorni di mercato estivo. Attualmente, i Villans sono impegnati nella lotta con il Tottenham per un posto nella prossima Champions League. Inoltre, è importante tenere d'occhio l'ipotesi del quinto posto, considerando che l'Inghilterra ha raggiunto la Germania nel ranking dei Paesi per la stagione 2023-24 e potrebbe arrivare ad avere cinque squadre nella prossima Champions League. La squadra inglese sta ora attendendo di comprendere il budget estivo prima di muoversi per un assalto definitivo.

La dirigenza nerazzurra ragiona sul rinnovo: la posizione di Dumfries

L'Inter al momento sta osservando la situazione: nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta convincente, superiore ai 30 milioni di euro, la società la prenderà in seria considerazione insieme al diretto interessato. Attualmente, c'è sul tavolo la proposta di rinnovo per il contratto di Dumfries [VIDEO], il quale scade nel 2025.

Tuttavia, il gelo invernale tra le parti ha lasciato spazio a una possibile apertura al prolungamento del contratto da parte di Dumfries. L'Inter ha declinato la richiesta di 5 milioni di euro netti all'anno (attualmente il giocatore ne guadagna 2,5 netti), offrendo invece lo stesso ingaggio di Dimarco, ovvero 4 milioni di euro netti a stagione, trovando un terreno fertile per le trattative.

Al momento, Dumfries non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro.

Dalle indiscrezioni filtrate dallo staff del giocatore sembrerebbe però che l'Aston Villa, per quanto riguarda blasone e ambizioni, non sia al livello dell'Inter secondo il giocatore. La priorità di Dumfries sarebbe quindi un club che lotta per vincere il titolo nazionale e la Champions League, due traguardi difficilmente alla portata del club di Birmingham. Nel caso in cui l'Inter decidesse di mettere il giocatore sul mercato, farà le sue valutazioni. Ad oggi, però, non sembra che Dumfries sia incline a trasferirsi alla corte di Unai Emery.