"Per Rabiot c’è una peculiarità. Rabiot è rimasto alla Juventus per Allegri l’anno scorso. Se Allegri venisse confermato allora ci sono buone possibilità che Rabiot rinnovi il contratto, altrimenti se va via Allegri è più orientato ad accettare altre offerte come quella del Manchester United": ad essersi espresso in questi termini nelle ultime ore il giornalista sportivo Paolo Pagaini, che nel corso di 90° minuto ha lanciato un'indiscrezione di mercato legata al futuro di Adrien Rabiot, calciatore francese della Juventus che a giugno andrà in scadenza di contratto.

Rabiot, rinnovo o addio e quei 7 milioni che pesano sul bilancio

Stando al pensiero di Paganini e contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso Rabiot, il futuro di Massimiliano Allegri sarebbe legato a doppio filo a quello del transalpino. L'anno scorso l'ex PSG scelse di rinnovare per un anno 'promettendo' che avrebbe fatto di tutto per riportare il club in Champions League. Oggi quel traguardo è più vicino che mai ma il futuro del mediano transalpino appare particolarmente incerto.

Quei 7 milioni netti l'anno più bonus pesano e non poco sulle casse societarie, trovare una nuova intesa, questa volta pluriennale, potrebbe allora essere complesso. Più 'semplice' per l'entourage guardare alla Premier League, laddove squadre come lo United e il Tottenham potrebbero corrispondere abbastanza agevolmente l'ingaggio richiesto.

Tutto si deciderà nelle prossime settimane.

Le dichiarazioni di Rabiot post Torino-Juventus

Al termine del derby terminato 0-0 contro il Torino, proprio Adrien Rabiot ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sull'incontro: "Il primo tempo mi è piaciuto abbiamo creato diverse occasioni senza riuscire, purtroppo, a trovare il gol - ha dichiarato il francese così come riportato da La Stampa - E quando non segni, ovviamente, puoi rischiare: il Toro, nella ripresa, ha guadagnato fiducia, quand’è così la partita può girare nel modo sbagliato.

Penso sia stata una questione fisica, faceva caldo e ci siamo abbassati. Loro, però, non hanno creato niente. E anche nella ripresa potevamo pure fare gol con Yildiz".

In chiusura un cenno sul suo futuro: "Per il rinnovo ci sarà tempo, ora dobbiamo solo pensare agli obiettivi comuni. L’anno scorso sono rimasto perché volevo aiutare la squadra a tornare in Champions, come chiesto dalla società: una volta tagliato il traguardo parlerò con la società. Voglio far tornare la Juve in Champions e vincere la Coppa Italia, poi parleremo del mio contratto"