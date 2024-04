"Alla Juventus serviranno quattro colpi di qualità per contendere lo scudetto all’Inter la prossima stagione. I nerazzurri hanno 20 punti in più dei bianconeri in classifica e si sono già mossi in anticipo sulla concorrenza ingaggiando due parametri zero di alto livello come Taremi del Porto e Zielinski del Napoli": così l'ex allenatore e oggi opinionista Fabio Capello che nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha raccontato le proprie impressioni sull'attuale momento dei bianconeri e sul mercato che verrà.

Fabio Capello: 'Se va via Rabiot si crea un bel buco in mezzo, Koopmeiners buon rinforzo ma non basta'

"In mezzo c’è bisogno di qualità per avvicinarsi all’Inter scudettata. Ai bianconeri servirebbe uno dei tre centrocampisti di Simone Inzaghi. Koopmeiners, di cui si parla molto, può essere un buon rinforzo. Ma da solo non basterà. Soprattutto se dovesse andare via davvero Rabiot, si creerebbe un bel buco. Da fuori l’impressione è che il francese, prima di prolungare il contratto, voglia capire se la Juventus farà una squadra per tornare a vincere subito o per vivacchiare" ha proseguito Capello che ha poi aperto il fronte giovani parlando anche di Kenan Yildiz: "Un grande talento la Juve ce l’ha già in casa.

Yildiz mi piace, dimostra di avere la personalità per giocare in un top club. Ma ci sono giovani e giovani, il Real Madrid negli ultimi anni si è ringiovanito molto, ma ha acquistato i migliori Under 23 a suon di colpi da 50, 80, 100 milioni per i vari Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Tchouameni, Bellingham. Ma tanto la Juventus quanto le altre big del nostro campionato non possono permettersi un mercato così".

A quali nomi penserebbe allora Capello per i bianconeri?: "Penso a Zirkzee. Il Bologna ha pescato l’olandese dal Bayern, dove era chiuso. Fossi nella Juve, guarderei ai giovani delle big che giocano poco, puntando su quelli che hanno qualità e voglia di riscattarsi. Sento parlare di Greenwood, talento precoce del Manchester United in seguito frenato dalle vicissitudini personali e ora rinato al Getafe.

Sulla qualità dell’inglese non ci sono dubbi: può diventare una bella occasione. Anche Calafiori, protagonista nel Bologna rivelazione del campionato, è un profilo interessante".

Niccolò Ceccarini su Zirkzee: 'Primo obiettivo per il Milan, in Italia la principale avversaria è la Juventus'

Nelle ultime ore, a parlare di Zirkzee e degli scenari che si vanno delineando attorno al suo profilo è stato anche il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini: "Il Milan si prepara alla prossima stagione con le idee molto chiare. Il mercato si concentrerà soprattutto in due settori: attacco e difesa - ha spiegato Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb - È chiaro che il grande obiettivo resta la punta centrale.

Zirkzee è il primo della lista e il club rossonero si sta muovendo per cercare di guadagnare terreno su una concorrenza molto agguerrita. Soprattutto in Italia dove l’avversaria principale è senza dubbio la Juventus. La valutazione che ne fa il Bologna è altissima (almeno 40 milioni di euro) e per questo Furlani e Moncada stanno studiando la strada giusta per abbassare la richiesta".