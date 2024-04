Nelle scorse ore Sandro Sabatini ha commentato sul portale Calciomercato.com il pareggio ottenuto dalla Juventus per 0 a 0 contro il Torino: il giornalista ha inoltre dedicato un pensiero anche a Massimiliano Allegri e alla sua avventura in bianconero.

Juventus, Sabatini: 'Allegri per i bianconeri è stato l'uomo giusto ma nel momento sbagliato'

Il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha dedicato un editoriale video pubblicato poi sulle pagine di Calciomercato.com alla Juventus, al suo tecnico Massimiliano Allegri e al pareggio per 0 a 0 ottenuto con il Torino: "Forse la storia della Juventus racconterà che Allegri è stato l'uomo giusto ma nel posto e nel momento sbagliato, almeno in questa sua seconda avventura che da qui in avanti sarà una serie di ultime volte, come ad esempio è stato il Derby.

Partita carica di significati all'avvio, povera di contenuti tecnici e di bel gioco nei novanta minuti, nei quali la Juve ha creato qualche occasione, clamorosa quella di Dusan Vlahovic non sfruttata dal serbo su imbeccata di Federico Chiesa. Il Toro è stato invece più pericoloso nella ripresa, quando i bianconeri non si sono più visti. Da dimenticare il bel gioco e da considerare per quel che valgono i punti che si spartiscono Juve e Torino come il cosiddetto clean sheet, terzo consecutivo per la squadra di Allegri". Sabatini ha poi analizzato le prestazioni individuali di alcuni calciatori della Juventus: "Restano le prestazioni individuali da esaminare, per la Juve i soliti Bremer e Cambiaso più un Rabiot sufficiente, mentre Chiesa merita un discorso a parte.

L'esterno alcune volte sembra giocare solo contro tutti mentre altre sembra che sia lui ad isolarsi dalla partita, però va sottolineato come il suo assist per Vlahovic nel primo tempo era veramente solo da spingere in porta mentre nella ripresa l'unica fiammata dei bianconeri è arriva proprio dal suo piede, in una conclusione respinta però da Danilo".

Juve, i tifosi bianconeri commentano le parole di Sabatini: 'Allegri sarà anche incapace ma Vlahovic non può divorarsi certi gol'

Le parole di Sabatini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Con quel centrocampo che si ritrova avrebbe dovuto valorizzare maggiormente gli esterni ma a malapena ha migliorato il modo di stare in campo di Cambiaso.

Kostic andava motivato e punzecchiato dalla concorrenza di Iling Jr. Non bene Max, non bene" scrive un tifoso non in linea con Sabatini. Un altro ancora aggiunge: "Allegri sarà anche un incapace e un incompetente ma un giocatore pagato 80 milioni non può divorarsi 2 gol del genere. Che si vanno ad aggiungere a quelli falliti contro il Napoli, contro il Genoa e al controllo sbagliato solo davanti a Sommer contro l'Inter".