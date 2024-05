Nelle scorse ore il giornalista sportivo Romeo Agresti ha parlato a Juventibus delle modalità con le quali Massimiliano Allegri dovrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione in corso. Secondo Agresti inoltre il tecnico toscano potrebbe prendere in considerazione per il futuro un trasferimento in Arabia Saudita o al Napoli.

Juventus, Agresti: 'La fine del rapporto tra Allegri e i bianconeri verrà mascherato come una mancata conferma'

Il giornalista sportivo Romeo Agresti è stato ospite come di consueto alla trasmissione Twitch Juventibus e parlando di quello che potrebbe essere il futuro tra Juventus e Massimiliano Allegri ha detto: "La fine del rapporto tra la Juventus e Allegri verrà sancita attraverso un esonero mascherato, cioè una non riconferma.

Secondo me Allegri legittimamente, avendo un altro anno di contratto, chiederà fino all'ultimo centesimo. Poi se la Juve dovesse riuscire a convincere il suo entourage o meglio ancora dovesse avere come alleata una squadra che punta su Allegri, allora in quel caso risparmierebbe 20 milioni. Questa volta non mi aspetto una conferenza d'addio celebrativa".

Sulle possibili destinazioni di Massimiliano Allegri per quello che dovrebbe essere il post-Juve, Agresti ha detto: "Penso che non debba rimanere fermo come è successo nel suo primo addio alla Juventus e l'Arabia per lui potrebbe farsi tornare a sentire. Qualcuno mi parla anche di una pista che lo porterebbe a Napoli ma non so se De Laurentiis dopo aver preso lo scorso anno Garcia avrebbe la volontà di prendere il toscano.

Certo c'è da dire che i tre anni che ha fatto con la Juventus li hanno visti tutti ed il suo alto ingaggio potrebbe chiudergli delle strade".

Sulle indiscrezioni che vorrebbero Antonio Conte tra i papabili candidati per un ritorno alla Juve, Agresti ha finito dicendo: "Ad oggi non ho segnali di un suo avvicinamento a Torino e credo che non abbia tanto tra le mani ad eccezion fatta del Napoli".

I tifosi commentano le parole dette da Agresti: 'Allegri ci ha dato tante soddisfazioni ma serve una ventata di aria fresca'

Tanti tifosi della Juventus hanno commentato le parole di Agresti: "Mi dispiace per zio Max, ci ha dato tante soddisfazioni, ma purtroppo abbiamo bisogno di cambiare. Sono sicuro che avremmo una ventata di aria fresca e torneremo più forti di sempre solo e sempre forza Juve", scrive un tifoso.

Un altro, in difesa di Allegri dice: "Secondo me se Allegri fosse stato allenatore del Napoli o Lazio o Roma da inizio anno, queste tre squadre ora avrebbero già raggiunto la qualificazione in Champions quest'anno".

Infine, un utente di Youtube manifesta i suoi dubbi sul possibile arrivo di Thiago Motta: "Mi sbaglio ma se il Bologna andrà in Champions perché Motta dovrebbe lasciare? Saputo è pronto ad aumentargli lo stipendio, è pronto a confermare e rinforzare la rosa. Io punto tutto su Conte".