Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabio Caressa ha parlato alla trasmissione radiofonica Deejay Football Club di Thiago Motta, rivelando come il tecnico italo-brasiliano non sarebbe convinto di andare alla Juventus perché in attesa della chiamata del PSG. Intanto Thiago Motta, parlando ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Torino-Bologna ha spiegato come i nodi sul suo futuro saranno sciolti solamente una volta terminata la stagione in corso.

Caressa: 'Mi dicono che Thiago Motta non sia cosi convinto della formazione bianconera perché in attesa del PSG'

Il giornalista sportivo Fabio Caressa ha parlato come di consueto nella trasmissione radiofonica Deejay Football Club, rivelando alcune indiscrezioni in merito al possibile futuro di Thiago Motta: "Non è poi cosi tanto convinto della Juventus e mi hanno detto che potrebbe essere in attesa del PSG, nel caso in cui la formazione parigina non vincesse la Champions League ed esonerasse Luis Enrique. Inoltre non sarebbe neanche convintissimo di lasciare il Bologna. Se prima tutti mi davano tutti sicuro Thiago Motta adesso un po' di meno e dunque mi domando, non è che la Juve ha il bene di rifugio che Antonio Conte che ritorna?

".

Il giornalista ha poi aggiunto: "In questo momento Conte è molto più cercato dalle tifoserie piuttosto che dalle società e non capisco perché molte squadre non stiano facendo dei passi importanti per lui".

Caressa ha infine concluso la propria riflessione parlando della gara di domenica sera tra Roma e Juventus: "La squadra giallorossa è in un momento fisico molto difficile ma in questo momento per i giallorossi è più importante il campionato.

De Rossi dovrebbe dunque giocare al massimo sia la partita con la Juventus che quella con l'Atalanta. La Juve invece sta andando avanti a furia di pareggi".

Thiago Motta parla del futuro: 'Al momento giusto ci riuniremo per capire se ci saranno i presupposti giusti per continuare'

Intanto Thiago Motta, parlando ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Torino-Bologna, ha detto: "Non è importante il mio futuro o quello dei giocatori: al momento giusto ci riuniremo attorno a un tavolo e vedremo se ci saranno i presupposti per continuare o per non continuare".

Parole di incertezza che lo stesso Motta ha ribadito nella conferenza stampa avvenuta pochi minuti dopo: "Non ne ho parlato con la dirigenza, ma per mantenere il livello bisogna migliorarsi come rosa. Vogliamo alzare ulteriormente il livello, ma sono situazioni che si vedranno successivamente".