Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della presunta incompatibilità tattica tra l'esterno bianconero Federico Chiesa e quello che dovrebbe essere il prossimo allenatore della Juventus Thiago Motta.

Balzarini: 'Chiesa è un calciatore anarchico e non sembrerebbe sposarsi col progetto di Thiago Motta'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube di quello che potrebbe essere il futuro di Federico Chiesa con Thiago Motta: "L'anarchia di Chiesa ed il fatto che lui si senta libero di muoversi da una parte all'altra mal si sposa con l'idea di Thiago Motta di avere degli esterni disciplinati e che rientrano in determinate regole tattiche.

Il classe '97 quando vuole fa l'uno contro uno, quando vuole scambia il pallone, quando vuole parte a testa bassa e fa sul fondo per crossa e quando vuole salta due giocatori e la butta in porta".

Balzarini ha poi aggiunto su questo tema: "A me l'estro del singolo piace e se si riesce ad armonizzare nella coralità tanto meglio. Evidentemente anche Thiago Motta ritiene che Chiesa mal si sposi con l'idea di un calcio organizzato e quindi a questo punto tra i big indiziati a lasciare la Juventus metterei il classe '97 al primo posto. Questo non solo per una questione economica di un accordo che ancora non si è trovato fra le parti, ma per una questione proprio di preferenze di un allenatore come Motta".

Balzarini, ha infine chiosato rivelando quanto segue: "A Conte, il probabile prossimo allenatore del Napoli, e attenzione perché Chiesa piace molto: il salentino non è un allenatore da schemi precostituiti e l'estro e soprattutto la corsa del classe '97 lo attrae molto. Il toscano dunque potrebbe essere un giocatore importante per il leccese cosi come lo era stato Lukaku per interpretare il suo gioco.

I tifosi rispondono a Balzarini: 'Dare via Chiesa sarebbe un errore e spero che Motta si prenda le sue responsabilità'

Diversi tifosi della Juventus hanno commentato su Youtube le parole di Balzarini: "Secondo me dare via Chiesa sarebbe un grave errore, soprattutto adesso che ha recuperato a pieno testa e forma fisica, e per le cinque competizioni che la Juve dovrà affrontare l'anno prossimo.

Comunque semmai Motta vorrà prendersi questa responsabilità, allora sarà bene per lui che la scelta porti subito dei frutti la prossima stagione" scrive un utente evidentemente contrario all'eventuale cessione di Chiesa.

Un altro invece, scrive dell'esterno toscano: "Federico Chiesa se lo consideriamo un attaccante segna molto poco: 110 presenze 25 gol. Ora ha 26 anni, sta entrando nel pieno della maturità calcistica. Da valutare attentamente se è il caso di puntare su di lui o meno".