Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale ha parlato delle tempistiche secondo le quali la Juventus dovrebbe annunciare il nuovo tecnico, Thiago Motta.

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus che si vedrà nella prossima stagione: "Che Juve sarà quella di Thiago Motta? Innanzitutto l'annuncio ufficiale dell'italo-brasiliano verrà rinviato per rispetto del Bologna a campionato terminato.

La squadra si schiererà a 4 in difesa e lì vedremo quanto Bremer si sentirà a suo agio, visto che il brasiliano ha sempre sottolineato quanto preferisca giocare a 3. Sono sicuro però che se resterà alla Juve si adatterà. Calafiori? Le sue ultime dichiarazioni lasciano presagire una partenza dal Bologna ed è probabile che seguirà Motta proprio alla Juve". Balzarini, commentando poi le indiscrezioni che vorrebbero Zirkzee in orbita Juve ha detto: "Sono 40 milioni di euro di clausola ed è una situazione abbastanza intricata, in quanto la Juventus dovrebbe versare solo cash per acquisirlo. Ribadisco, è un'operazione difficile, soprattutto se punti ad uno tra Koopmeiners o Samardzic".

Sulla convocazione di Nicolò Fagioli del CT dell'Italia Luciano Spalletti Balzarini ha poi aggiunto: "E' nei pre-convocati e da questi 30 dovrà uscire una lista più corta e dunque il centrocampista della Juventus non è ancora ufficialmente dell'Europeo.

Poi secondo me lo meriterebbe, visto che l'Italia è scoperta in quel ruolo e lui potrebbe essere l'alternativa di Jorginho. Non è vero che convocare Fagioli è un cattivo esempio per i giovani e casomai il ragazzo sta mostrando come quando si sbaglia, si paga un costo ci si può rimettere in piedi facendo forza su stessi. Anzi direi che il centrocampista bianconero sia un esempio di redenzione e di riscatto".

Infine, Balzarini ha commentato l'esclusione di Locatelli dai convocati di Spalletti: "Capisco la sua amarezza e la sua rabbia, sono valutazioni che fa un commissario tecnico e che bisogna accettare. Purtroppo ha giocato tutta la stagione in un ruolo non suo ma nella Juventus a parte Nicolussi Caviglia non c'erano alternative e dunque è stato costretto a sacrificarsi".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Balzarini: 'La società ha intenzioni chiare: squadra competitiva senza figurine'

Tanti tifosi hanno risposto a Balzarini: "L intenzione della società è chiara Balzarini, fare si una squadra competitiva ma senza figurine (vedi CR7, Di Maria e Pogba) e sempre con un occhio alla sostenibilità" scrive un utente su Youtube. Un altro poi, focalizzandosi su Fagioli dice: "E' l'unico che ha pagato per tutti perché sinceramente non ci credo che era l'unico in Italia a scommettere. Ha pagato l'essere un giocatore della Juve".