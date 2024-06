Nelle scorse ore il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato a Juventibus, rivelando l'indiscrezione di Calciomercato che vorrebbe il ds bianconero Cristiano Giuntoli sulle tracce di Ibra Bamba, giovane difensore centrale attualmente in forza nell'Al-Duhail. Momblano ha poi commentato quanto starebbe accadendo tra il club piemontese ed Adrien Rabiot sulla questione del rinnovo del contratto e dei calciatori che la Juve potrebbe puntare se il francese non dovesse restare.

Juventus, Momblano: 'Giuntoli sta verificando Ibrahima Bamba, difensore di grande spessore e portamento'

Il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus rivelando un nome nuovo sul quale il ds della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe lavorando: "Una sfumatura interessante è questa verifica da parte della Juventus per Ibrahima Bamba, italo-ivoriano ex Provercelli che è andato a giocare in Arabia all'Al-Duhail. Difensore centrale di grande temperamento, classe e portamento, è considerato il calciatore del futuro per il suo ruolo. Il club bianconero sta valutando l'affare perché Bamba vuole tornare a giocare nel calcio europeo e rappresenta un nome nuovo da considerare".

Momblano, riferendosi a quella che sarebbe la vicenda Rabiot in casa Juventus ha poi detto: "La situazione che mi arriva riguardo Rabiot è molto chiara, finché l'Europeo della Francia sarà in corso la Juventus non deve attendersi segnali sul suo contratto. Il giocatore ha dato mandato di congelare qualsiasi situazione, prima su tutte quella coi bianconeri, dimostrando che la sua permanenza alla Juve resta a tutti gli effetti residuale".

Momblano ha poi continuato su questo discorso: "Per questo motivo c'é stato un affondo per Khephren Thuram ed ecco perché la Juventus si è inserita anche per Youssouf Fofana, mediano che sperava di andare al PSG e ancora prima aveva un accordo poi saltato con il Milan. In ogni caso il club bianconero intende spendere per questo tipo di profilo meno di 20 milioni: per Thuram Giuntoli potrebbe offrire 15 milioni più 4 di bonus, forse anche meno per Fofana".

Juve, i tifosi commentano le parole di Momblano: 'Una società come quella bianconera non può farsi comandare da Rabiot'

Tanti tifosi hanno dunque commentato le parole di Momblano: "Ma basta con Rabiot. Una società come la Juve non può farsi prendere per il collo da un giocatore che la mette quasi sotto ricatto! Avanti con Thuram" scrive un utente Youtube esacerbato dal comportamento del francese. Un altro poi aggiunge: "Dopo la firma di Douglas Luiz ora aspetto a braccia aperte sia Khephren Thuram che Riccardo Calafiori. A mercato inoltrato si farà all-in su Teun Koopmeiners e la nuova Juventus sarà finalmente confezionata con tanto di fiocco".