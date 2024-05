Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato a Thiago Motta, a quello che sarebbe il suo imminente passaggio alla Juventus e alle indiscrezioni che vorrebbero l'Aston Villa su Andrea Cambiaso.

Juventus, Balzarini: 'La conferenza stampa di Thiago Motta è stato un evidente commiato verso il Bologna'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di Thiago Motta ha detto: "E' chiaro che un allenatore che decide di restare non aspetta la fine della stagione: non credo che comunicherà niente questa settimana ma in ogni caso non ha motivo di tenere sulle spine una città e una società intera per poi rivelare di non volersi muovere da Bologna.

E' evidente che la sua intenzione è quella di lasciare". Balzarini ha poi aggiunto: "Le parole di Thiago Motta dette in conferenza stampa sembrano un evidente commiato verso il Bologna e verso i suoi ragazzi: l'italo brasiliano ha ribadito quanto sia stato bello vivere con i calciatori e con l'intera città un'annata straordinaria. Insomma una celebrazione che è stato un preludio a quello che sarà il saluto a Bologna".

Sulle caratteristiche di Thago Motta Balzarini ha aggiunto: "E' un allenatore che non fa differenza tra giocatori e nei momenti che contano può essere anche comodante: quando c'é da premiare premia ma quando c'é da bacchettare non si fa scrupoli. Thiago Motta è inoltre molto puntiglioso ed esigente, c'é da capire se questo atteggiamento potrà funzionare in una grande squadra.

E' giusto però sottolineare come la Juventus sarà composta da molti giovani, una categoria plasmabile e che si presta ad ascoltare maggiormente i dettami tattici di un allenatore".

Infine, Balzarini ha detto di Cambiaso: "Io voglio sperare che tra questi giovani ci sarà anche Cambiaso: Giuntoli e gli agenti del calciatore si sono incontrati nella giornata di ieri ma pare ci sia questa offerta da 40 milioni di euro proveniente dall'Aston Villa.

Capisco le esigenze economiche ma se vuoi costruire una squadra fatta da giovani dovresti trattenerlo.

Juve, i tifosi commentano le parole di Balzarini: 'Motta ha fatto diversi miracoli calcistici, insomma è un predestinato'

Tanti tifosi hanno commentato le parole di Balzarini: "Thiago Motta ormai è palese che sarà il nostro prossimo allenatore, ma lo si sa da almeno un mese.

È una persona schietta, solare, trasparente ma di carattere oltre che uomo calcisticamente capace, come lo fu da giocatore. Con il Bologna ha fatto un miracolo sportivo ma ancor prima gli riuscì anche con il Spezia, è un predestinato" scrive un utente Youtube. Un altro, concentrando sul discorso Cambiaso ha poi aggiunto: "La cessione di Cambiaso sarebbe davvero una pessima notizia, i margini di miglioramento sono davvero grandi. Inoltrato ha dimostrato di avere grinta, un buon cross e una bella visione di gioco".