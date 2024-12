Nelle scorse ore il giornalista Martin Sartorio ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale rivela come al Milan piacerebbe Andrea Cambiaso, esterno della Juventus che il club piemontese riterrebbe però incedibile. Lo stesso Sartorio ha poi detto la propria sulla possibile cessione di Tomori proprio ai bianconeri.

Sartorio : 'Cambiaso è un difensore che piace al Milan'

Il giornalista Martin Sartorio ha catturato l'attenzione di una grossa fetta del pubblico sul web tramite un messaggio scritto sul proprio account X nel quale analizza un possibile intreccio di Calciomercato che coinvolgerebbe Juventus e Milan: "Tomori piace alla Juve?

Sì - Tomori è cedibile per il Milan? Sì, ma serve un sostituto! - Valutazione di Tomori? 30 milioni, ma può partire per qualcosa meno - Al Milan piace un difensore della Juve? Sì, Cambiaso!".

Questa è in descrizione ha generato diverse interazioni e che ha spinto lo stesso Sartorio a dover dare delucidazioni sul canale Youtube di Calciomercato: "L'interesse del Milan per Cambiaso nacque qualche anno fa e nel 2023 i rossoneri cercarono in maniera chiara di acquisire il calciatore della Juventus, che all'epoca però chiese 25 milioni di euro. Una cifra che sembrava elevata per il momento storico che stava attraversando il classe 2000 ma che adesso non sarebbe più praticabile. Tornando ai giorni d'oggi, posso dire che una trattativa vera e propria tra le due società non c'è ma è un dato di fatto che al Milan piaccia Cambiaso".

Sartorio ha continuato sottolineando: "Non sono tanti i calciatori che possono piacere al Milan della Juventus, senza offesa per il club piemontese. Detto questo, quelli raggiungibili economicamente parlando dai rossoneri sono pochi e tra questi non c'è Cambiaso. Quelli che fanno parte di questa lista sono Danilo, Arthur e Fagioli".

Il giornalista ha infine parlato della possibile partenza di Tomori in direzione Torino: "La trattativa dell'inglese è totalmente diversa da quella che fu la scorsa estate per Kalulu. Il Milan infatti pagò tanto Tomori e non lo lascerà andare per meno di 25 milioni di euro".

Milan, i tifosi rispondono a Sartorio: 'Basta fare affari con la Juventus'

Come già anticipato, le parole scritte da Sartorio hanno scatenato sul web diversi tifosi del Milan: "Basta affari con la Juve. Sono decenni che ci danno delle fregature. Unico affare fu Inzaghi. A parte questo, Juve vuoi Tomori? Sono 35 milioni cash subito non con prestito o stupidaggini varie. Cambiaso, anche sì", sostiene un utente di X.

Un altro poi aggiunge: "Ok sì Tomori al prezzo giusto si può vendere, non dare in prestito con diritto di riscatto e soprattutto non dare un altro giocatore ad una tua diretta concorrente e risolvergli i problemi ancora una volta".