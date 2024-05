Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Capuano è stato intervistato nelle scorse ore a TV Play e parlando del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha sottolineato come il toscano stia gestendo una rosa talmente mediocre che pochi altri vorrebbero guidare. Dell'operato del livornese e della sua incompatibilità con il progetto messo in atto dalla società piemontese ha detto la propria opinione a TMW Radio anche l'ex allenatore Gigi Cagni.

Juventus, Capuano non ha dubbi: 'Allegri allena una rosa mediocre, nessun tecnico accetterebbe di gestirla'

Il giornalista sportivo Giovanni Capuano è stato intervistato nelle scorse dai microfoni di TV Play e parlando di Massimiliano Allegri e della qualità media della rosa bianconera ha detto: "Allegri sta allenando una rosa mediocre, scarsa. Nessun allenatore accetterebbe di allenare questa rosa tra quelli in lizza per sostituirlo l'anno prossimo". Una dichiarazione, quella di Capuano, che ha catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus non in linea con il suo pensiero: "Szczesny titolare in nazionale, Bremer primo sostituto del Brasile, Rabiot titolare in nazionale, Locatelli titolare in nazionale, Weston Mckennie titolare in nazionale, Cambiaso prossimo titolare della nazionale e Federico Chiesa titolare della nazionale.

Come fate continuare a dire che questa rosa è scarsa?" scrive un utente X. Un altro sulla falsa riga del precedente aggiunge: "Talmente scarsa che ha il monte ingaggi più alto e quasi tutti nazionali". Infine un tifoso scrive ironicamente: "Grande Giovanni, mi raccomando adesso vada a fare i suoi soliti tweet in cui chiede rispetto per Allegri.

Il solito insomma che deve solo difendere il suo amichetto e che oltre a mancare di rispetto ai giocatori, senza nessuna prova tangibile dice "nessuno farebbe meglio".

Juventus, Cagni: 'Allegri non è adatto ad allenare questa squadra, uno come lui non si mette più a insegnare certe cose'

Della Juventus e di Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche l'ex allenatore Gigi Cagni: "Da sempre esistono due tipi di allenatori, i maestri e i gestori di grandi campioni.

Allegri sta pagando il doppio anno sabbatico, per uno come lui si è rivelato estremamente deleterio. Tra il toscano e la società bianconera non ha funzionato benissimo perché lui non è adatto a questa squadra, uno con la sua carriera non si mette più a insegnare certe cose ai giocatori". Cagni confrontando poi le figure di Allegri e Gasperini, ha sottolineato come quest'ultimo abbia continuato a migliorarsi negli anni, plasmando peraltro tantissimi calciatori passati sotto le sue mani.