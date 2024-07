Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha rivelato sul proprio canale Youtube di che il club arabo dell'Al Shabab si sarebbe messo sulle tracce di Daniele Rugani, difensore toscano dato in uscita dalla Juventus. Secondo il giornalista, inoltre, il Napoli potrebbe puntare sull'ex Roma Romelu Lukaku solo una volta ceduto Victor Osimhen.

Pedullà: 'L'Al Shabab ha offerto 4-5 milioni di euro ai bianconeri per Rugani'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube delle indiscrezioni attorno al nome di Daniele Rugani della Juventus: "L'Al Shabab è una società che ha cercato Daniele Rugani e il difensore della Juventus potrebbe rientrare in questo incrocio tra Arabia, Qatar e Serie A.

Lo stopper toscano aveva rinnovato il contratto con il l cub bianconero fino al 2026 con opzione per il 27 ma si era avuta subito la sensazione che quel prolungamento avesse il sapore di un mantenimento di una vecchia promessa fatta al calciatore. Detto questo, Thiago Motta lo ha inserito tra i cedibili e da quello che so l'Al Shabab ha offerto per il cartellino di Rugani 4-5 milioni di euro".

Pedullà ha poi aggiunto su questo tema: "Su Rugani c'è anche l'Ajax ma la società olandese non può pagare tutto l'ingaggio del difensore come potrebbe invece fare l'Al Shabab. In Italia sul classe '94 si potrebbero sviluppare anche delle situazioni secondarie come ad esempio quella del Genoa".

Il giornalista si è poi focalizzato su quello che potrebbe accadere a Napoli con Victor Osimhen e con il suo eventuale sostituto: "Osimhen a gennaio aveva detto di no all'Arabia, poi il calciatore ha rinnovato con il Napoli e hanno messo una clausola rescissoria valida per l'Europa da 130 milioni di euro.

Fin qui per quelle cifre nessuno si è materializzato ma in Arabia certe somme potrebbero ancora garantirgliele. Non so quanto ancora potrà attendere De Laurentiis per capire il possibile futuro del centravanti africano, so però che il collegamento con Lukaku viene spontaneo, vista soprattutto la presenza di Conte. Certo è che l'ex Roma di rientro al Chelsea non potrà attendere i comodi di Osimhen".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Pedullà: 'I calciatori che vanno in Arabia lo fanno per una scelta di vita'

Alcuni tifosi hanno commentato le parole di Pedullà: "I calciatori che vanno in Arabia dopo tre anni di contratto possono godersi una vita in vacanza. E soprattutto si tutelano da gravi infortuni che potrebbero limitarne il potere contrattuale in futuro" dice un utente Youtube.

Un altro poi, tirando in ballo il calcio asiatico, ha aggiunto: "Oscar in Cina in 7 anni ha guadagnato 175 milioni solo di stipendio. Nelle grandi città dell'Arabia (Gedda e Riad) in questo momento penso che si viva anche meglio che in alcuni posti europei, specialmente con quegli stipendi. Sono scelte di vita oltre che di carriera calcistica".