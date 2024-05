La Juventus sta valutando una nuova location per la preparazione estiva dei prossimi mesi e non dovrebbe effettuare l'ormai usuale tournée americana, per optare per una location più vicina. Con l'obiettivo di prepararsi al meglio per una stagione che si preannuncia intensa, con più partite e una possibile conclusione a luglio dell'anno successivo, la società bianconera - secondo Tuttosport - avrebbe deciso di restare inizialmente alla Continassa per i primi giorni di ritiro, ma con la volontà di spostarsi successivamente per 7/10 giorni in un'altra sede, probabilmente in Germania, nello specifico a Herzogenaurach.

La Juventus valuta il ritiro estivo in Germania

Secondo Tuttosport, la Juventus sta valutando la possibilità di trascorrere il periodo di ritiro in Germania, poco dopo la fine dell'Europeo, tra la fine di luglio e i primi di agosto. La sede presa in considerazione sarebbe il quartier generale dell'Adidas, situato a Herzogenaurach, nelle vicinanze di Norimberga.

Questo campus, situato nel distretto della Media Franconia, è una struttura moderna e immersa nel verde, completata nel 2020 e utilizzata in passato per ospitare ritiri delle Nazionali tedesche, specialmente quella femminile. Dotata di un impianto sportivo di alto livello chiamato "Adi Dassler Stadion", questa location offrirebbe alla Juventus la possibilità di prepararsi in un ambiente di qualità.

La scelta di questa sede potrebbe anche contribuire a rinsaldare il rapporto di collaborazione con Adidas, sponsor tecnico della Juventus fino al 2027.

La Juventus sarà negli Stati Uniti nell'estate 2025

La Juventus volerà invece negli Stati Uniti nella prossima estate 2025, quando sarà impegnata nel nuovo mondiale per club. Quella sarà anche l'occasione per consolidare i rapporti con i tanti tifosi bianconeri statunitensi.

Il nuovo Mondiale per club organizzato dalla FIFA, previsto per il 2025, si annuncia come un evento di grande rilevanza nel panorama calcistico internazionale. Inizialmente previsto per il 2021 ma rinviato a causa della pandemia da Covid-19, questo torneo si distinguerà per una formula che prevede la partecipazione di 32 squadre, con una significativa rappresentanza europea.

Finora sono già qualificate diverse società provenienti da diverse parti del mondo. Tra queste figurano il Chelsea, il Real Madrid, il Manchester City, il Paris Saint-Germain e le italiane Inter e Juventus, solo per citarne solo alcune. Si segnalano anche squadre provenienti da altri continenti, come il River Plate, l'Al Ahly e il Monterrey.

Le sedi precise del torneo non sono ancora state confermate, mentre le date saranno comprese dal 15 giugno al 13 luglio 2025.