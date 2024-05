La Juventus sta già definendo il mercato per la prossima stagione, con la qualificazione alla Champions League sempre più vicina. Uno dei principali obiettivi è Joshua Zirkzee, punta olandese di 23 anni attualmente al Bologna di Thiago Motta.

Zirkzee vorrebbe rimanere nel campionato italiano

Il Bayern Monaco ha un diritto di recompra su di lui, ma la Juventus è in vantaggio nelle trattative. Nonostante l'interesse di Milan e Arsenal, Zirkzee sembra preferire rimanere in Italia per continuare la sua crescita. Tuttavia, il prezzo di circa 60 milioni di euro è proibitivo, e la Juventus potrebbe agevolare l'affare sacrificando alcuni dei suoi talenti cresciuti nella Next Gen.

I soldi per acquistare Zirkzee potrebbe provenire dalle cessioni di giocatori come Koni De Winter, Dean Huijsen, Matias Soulé e Samuel Iling-Junior. Cristiano Giuntoli sarebbe certo che Zirkzee possa essere il supporto ideale per Dusan Vlahovic nel settore avanzato, sia nell'attuale modulo 3-5-2 di Allegri che in un possibile passaggio al 4-2-3-1. C'è da dire però che arrivano indiscrezioni di mercato in riferimento all'interesse dell'Arsenal per Dusan Vlahovic.

La Juventus valuta anche Alvaro Morata

Nonostante la priorità su Zirkzee, la Juventus non avrebbe abbandonato la pista che porta ad Alvaro Morata. Lo spagnolo, considerato affidabile e utile, sarebbe felice di tornare a Torino per la terza volta e avrebbe un'intesa verbale con l'Atletico Madrid per essere venduto in caso di offerta gradita.

Per riportare Morata in bianconero, la Juventus dovrebbe sborsare circa 15 milioni di euro, mentre le partenze di Milik e Kean potrebbero garantire un ingaggio accettabile per la punta spagnola.

Come giocherebbe la Juve con Zirkzee

Ipotizzando un 4-2-3-1 e dando per certa la permanenza di Chiesa (dovrà però prolungare il contratto almeno fino a giugno 2026), la Juventus con l'eventuale arrivo di Zirkzee potrebbe essere schierata in questo modo.

Difesa a quattro con Cambiaso terzino destro, centrali Gatti e Bremer e Danilo terzino sinistro. A centrocampo Locatelli e Fagioli (che rientrerà nell'ultimo match di campionato contro il Monza dopo la squalifica per il calcio scommesse). I trequartisti potrebbero essere Soulé, Zirkzee e Chiesa a supporto di Vlahovic. Sarebbe una squadra molto offensiva, dove i vari Soulé e Chiesa dovranno dare una mano importante in fase difensiva.

Per quanto riguarda invece Alvaro Morata, potrebbe rappresentare l'alternativa a Vlahovic o eventualmente giocare al posto di Chiesa, essendo bravo a garantire equilibrio e supporto nella fase difensiva.

Da capire se questo 4-2-3-1 vedrà alla guida tecnica Thiago Motta, avvicinato alla panchina della Juventus, o magari un altro profilo, anche se c'è chi parla anche di una possibile permanenza di Massimiliano Allegri fino alla scadenza del suo contratto, prevista alla fine della prossima stagione.