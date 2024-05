Nelle scorse ore l'ex calciatore Daniele Adani ha parlato alla trasmissione Rai La Domenica sportiva dell'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, sottolineando come il toscano non sia riuscito negli ultimi 3 anni a migliorare neanche un calciatore bianconero. Del livornese e del suo pentimento rispetto alla lite con Vaciago nel post Atalanta-Juve ha detto la propria opinione anche il giornalista Ivan Zazzaroni.

Juventus, Adani torna a pungere Allegri: 'Con lui la squadra è migliorata ed ha vinto 1 coppa su 10 competizioni'

Daniele Adani è tornato a parlare alla Domenica Sportiva della Juventus e dell'ex allenatore Massimiliano Allegri: "Tra gli errori che ha commesso c'é lo svilimento del patrimonio dei calciatori: nessun giocatore è migliorato, perché anche i forti non sono diventati più forti come i giovani pagati tanto non sono cresciuti.

In generale, a fronte dei continui investimenti della società, la Juventus non è andata avanti. Non parlo neanche del tipo di calcio offerto dalla squadra. Va sottolineato inoltre il comportamento finale, perché quello che è accaduto in Coppa Italia non è passabile". Adani, sul tema Allegri ha poi aggiunto: "Senza dare la colpa solamente a lui perché altrimenti si commette un errore, però va detto che il toscano aveva delle basi che si fondavano sulla sua figura: Allegri doveva essere la certezza e la garanzia di connessione per arrivare ai successi. La verità è che la Juventus nei 3 anni di Allegri non hai mai trovato la competitività arrivando prima a 16 punti, poi a 18 ed ora a meno di 25 punti dalla prima.

Ha partecipato a 10 competizioni ed ha vinto solo l'ultima coppa Italia, perdendo in supercoppa con l'Inter, uscendo dall'Europa League e collezionando brutte figure in Champions come le sconfitte col Maccabi o il Villareal". Infine Adani ha detto: "La base su cui far partire la discussione sta nella differenza tra le due avventure di Allegri alla Juventus: il suo percorso come si è detto è decennale e proprio in virtù della prima partentesi che è stata completamente positiva, va detto che il suo secondo viaggio in bianconero non è stato paritario".

Juventus, Zazzaroni: 'Ho parlato con Allegri e mi ha confessato di essere pentito di aver reagito con Vaciago in quella maniera'

Di Massimiliano Allegri e di quanto accaduto tra l'allenatore toscano ed il giornalista Guido Vaciago ha parlato anche Ivan Zazzaroni a Pressing: "Ho sentito Allegri il giorno dopo ed era veramente dispiaciuto.

L’ho sentito alle 8 del mattino e mi ha detto “Effettivamente ha ecceduto". Non lo so, bisogna fidarsi di quello che ha detto Vaciago anche se c’è una versione di Allegri ma ha sbagliato e lo sa perfettamente. Non a caso è andato nella redazione di Tuttosport e ha chiesto scusa".