La Juventus sarebbe in corsa per Joshua Zirkzee del Bologna. Come rivelato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club bianconero avrebbe infatti avviato i primi contatti con il club avviato per aggiudicarsi l'attaccante olandese del 2001, esplorando anche la situazione con il Bayern Monaco, che ha una clausola di recompra per l’attaccante. Se i tedeschi decidessero di riportare il giocatore in Germania, la Juve sarebbe pronta a negoziare direttamente con loro. Anche l'Arsenal sarebbe interessato all'attaccante e potrebbe offrirgli un ingaggio da 6 milioni all'anno.

Nel frattempo, la Juventus avrebbe messo gli occhi anche su Riccardo Calafiori, difensore classe 2002 del Bologna in grado di giocare sia da esterno che da centrale.

La Juve progetta il futuro

Gli eventuali acquisti di Zirkzee e Calafiori sarebbero particolarmente graditi qualora dovesse essere Thiago Motta il nuovo allenatore della squadra bianconera, nel caso in cui si decida di concludere il rapporto con Max Allegri alla fine della stagione, dal momento che il tecnico italo-brasiliano sta già allenando i due calciatori al Bologna, ottenendo ottimi risultati.

In particolare i bianconeri vogliono cercare un vice di Dusan Vlahovic e Joshua Zirkzee pare essere il calciatore ideale per rinforzare l’attacco.

Chiaramente con l’arrivondell’olandese alla Juventus potrebbe non esserci più spazio per Arkadiusz Milik e Moise Kean. Quest’ultimo in particolare ha il contratto in scadenza nel 2025 e per il momento sui media non si parla di un suo possibile rinnovo di contratto, dunque è possibile che in estate Kean cambi squadra.

La Juventus avrà bisogno di una rosa ampia

L’obiettivo della Juventus, per questo finale di stagione, è quello di staccare il pass per la prossima Champions League. Questo consentirebbe alla società di tornare subito in Europa dopo un anno di assenza e soprattutto permetterebbe al club di incassare importanti proventi economici.

In caso di qualificazione alla prossima Champions League, la Juve dovrà creare una rosa molto ampia, vista anche la partecipazione al mondiale per club. Infatti, i bianconeri, nella stagione 2024/2025, dovranno comunque giocare per 11 mesi visto che la nuova competizione istituita dalla FIFA comincerà nel giugno 2025. Se la Juve dovesse staccare il passa Champions, la squadra potrebbe disputare teoricamente (in caso di arrivo in finale in entrambe le competizioni internazionali e in Coppa Italia) fino a un massimo di 69 partite.