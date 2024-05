Puntellare la rosa per ritornare ai vertici del calcio italiano e migliorare il percorso europeo. Sono queste le intenzioni del Milan che sta iniziando a muoversi sul fronte Calciomercato estivo. In attesa di scoprire il futuro dell'allenatore, il club rossonero vorrebbe rinforzare la mediana e monitora diversi profili tra cui quello di Nicolas Dominguez, centrocampista argentino in forza al Nottingham Forrest.

Milan, le idee per la mediana: da Dominguez ad Amrabat

Il centrocampista argentino classe 95 dopo una prima parte di stagione non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista in Premier League e per questo potrebbe decidere di far ritorno in Italia dove tanto bene ha fatto con la maglia del Bologna.

Il Diavolo sta monitorando la situazione e potrebbe provare ad intavolare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Molto dipenderà dalla volontà del Forrest di accettare tale opzione rispetto ad un'eventuale cessione a titolo definitivo.

Non c'è solo Dominguez nella lista rossonera per il centrocampo. Infatti, ritorna in auge la candidatura di Amrabat che dopo la parentesi non troppo esaltante al Manchester United è pronto a ritornare alla Fiorentina. Infatti, i Red Devis non dovrebbero riscattare il centrocampista che potrebbe diventare un'ulteriore opzione per la mediana del Diavolo.

Infine, viva è anche la pista che porta a Fofanà del Monaco. Una trattativa che però appare complessa vista la richiesta del club francese che si aggira attorno ai 40 milioni di euro.

Milan, prende quota l'idea Sesko per l'attacco

Non solo un centrocampista. L'obiettivo principale del Milan è l'acquisto di un grande attaccante che possa sostituire degnamente Olivier Giroud, pronto per la sua avventura in Mls.

In attesa di scoprire gli sviluppi sul fronte Joshua Zirzkee accostato anche ad Inter e Juventus, il club rossonero ritorna in pressing su Benjamin Sesko, attaccante sloveno e talento in forza al Lispia già accostato al Milan nelle precedenti sessioni di calciomercato.

Questa volta il Diavolo potrebbe davvero affondare il colpo per accaparrarsi il classe 2003 che in questa stagione ha dimostrato una grande crescita.

Lo snodo riguarda la clausola rescissoria da circa 65 milioni di euro. L'operazione potrebbe però esser favorita dalla cessione di un big che potrebbe essere Theo Hernandez, accostato al Bayern Monaco [VIDEO].

Milan, l'eventuale posizione di Dominguez e Sesko

Stefano Pioli potrebbe non essere l'allenatore del Milan nella prossima stagione, ma proviamo ad immaginare l'eventuale collocazione di Nicolas Dominguez e Benjamin Sesko nell'attuale sistema di gioco rossonero, quel 4-2-3-1 che ha permesso al Diavolo di raggiungere la Champions League.

L'ex centrocampista del Bologna può svolgere sia il ruolo di play davanti alla difesa ed affiancare Reijnders, ma all'occorrenza anche da trequartista ed essere così un'alternativa importante a Loftus-Cheek. Sesko invece andrebbe ad occupare il centro dell'attacco e sostenuto dai vari Leao e Pulisic.